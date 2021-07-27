南京疫情拉警報　連2日增超30本土確診

▲南京市本土疫情持續，出城民眾得持有核酸檢驗陰性報告。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

南京市疫情持續升溫。據大陸國家衛健委27日通報，7月26日0—24時全大陸新增確診病例71例，其中境外輸入病例40例，本土病例31例（均在江蘇），另有3例本無症狀感染者（均在遼寧）。目前，南京市本輪疫情累計染疫人數破百，關聯病例蔓延5省9市，官方宣布，禁止長途客運、營業車輛離開。

大陸國家衛健委通報，7月26日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例71例，其中境外輸入病例40例（雲南19例，廣東13例，上海4例，江蘇3例，四川1例），本土病例31例（均在江蘇）；無新增死亡病例；新增疑似病例4例，均為境外輸入病例（均在上海）。

目前，大陸現有確診病例795例（其中重症病例20例），累計治愈出院病例87245例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例92676例，現有疑似病例4例。

其中，26日通報新增的31例江蘇本土新冠確診，均為南京發現，多數與南京祿口機場染疫人員有關，在全市展開第二輪核酸篩查和例行篩查期間陸續被發現。

單以江蘇省為例，目前全省報告尚有119例確診病例，其中107位本土，另有24例無症狀感染者，本土無症狀為6例。目前，南京市高風險地區達到4個，中風險地區25個，目前皆實行臨時封閉管理。

涵蓋範圍上，從20日爆發的南京祿口國際機場傳播鏈，至今關聯疫情已涵蓋廣東珠海、廣東中山、遼寧瀋陽、安徽和縣、江蘇宿遷、四川綿陽、安徽蕪湖、遼寧大連以及江蘇南京等地。

為防堵疫情擴散，南京市官方通報，自7月27日零時起，南京8個長途客運站暫停運營，汽車客運站則已於21日暫停運營。此外，南京市19條毗鄰公交線縮線至市域內營運、旅遊包車業務暫停、出租車及網約車不得離開南京並按要求落實相關防控措施。

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