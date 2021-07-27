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直擊歐巴主廚孫榮的冰箱！「Knock knock」輕敲兩下食材一目瞭然：「不用開關尋找好方便好省電！」

 ▲▼LG冰箱,孫榮,KAI,家電,韓式料理。（圖／孫榮提供）

▲輕敲兩下馬上提供照明，冰箱裡的食材一目瞭然，讓孫榮大讚方便，更能減少冰箱開關的頻率、降低冷流流失，維持食材新鮮度。（圖／孫榮提供，下同）

消費中心／綜合報導

各位小當家們，如果你熱愛自己下廚、或是喜歡看料理影片、甚至是喜歡韓式料理，那你一定認識這位歐巴主廚－孫榮KAI。溫暖憨厚的外型加上濃濃韓國口音，每次看他的影片都覺得好療癒！尤其是在說明料理過程時溫柔的口吻，總能拉近距離，但在溫暖的外表之下，孫榮可是具有旅居多國的豐富經驗與料理專業，曾任W Hotel行政副主廚，因為希望更多時間教粉絲料理辭職開始專心經營孫榮Kai Son YouTube。卸下主廚身份、回到家後的孫榮，私下對於自己的廚房和料理又有什麼要求呢？他的冰箱到底都放些什麼？現在就來直擊歐巴主廚的冰箱！ 

常聽人家說，韓國人家裡一定有兩個冰箱，一個是專門放泡菜用的，身為韓國人，孫榮對於「存放泡菜」這件事情也不馬虎：「冰箱裡一定會有泡菜跟五六種以上的小菜，還有韓國辣醬跟飲料。」而且再加上與台灣人經常外食的習慣不同，韓國人一天至少會在家裡吃上兩餐，超常開伙的頻率，也讓家中冰箱必須時刻備齊食材。

▲▼LG冰箱,孫榮,KAI,家電,韓式料理。（圖／孫榮提供）

▲分層儲存的設計，要拿什麼東西就開哪一個門，讓食材擺放更整齊、有規劃。

而雖然在台灣生活多年，卻也有些味道是孫榮一定得從韓國帶回不可，孫榮表示自己在下廚的時候經常會使用到韓國辣椒醬、味噌醬、辣椒粉、玉米糖漿、韓國香油⋯⋯等，大多都可以在台灣購得，但還是有些慣用的韓國醬料和乾貨，他堅持要從韓國帶回，這也讓孫榮笑說：「所以冰箱空間要夠大。」

身為主廚，孫榮對於冰箱的要求高是可想而知，他強調，因為自己常常煮菜，為了拿取需要的食材，會經常開關冰箱，但這也容易導致冰箱內的溫度產生變化，也可能影響到冰箱內存放食材的新鮮度，所以他很注重冰箱的溫度調節功能，而LG InstaViewTM 敲敲看門中門冰箱只要輕敲兩下就可以提供照明，看見冰箱內的物品，更能減少開關冰箱的頻率跟時間、降低冷空氣流失，愛喝飲料的孫榮也說：「分層儲存的設計，要拿飲料的時候只需要開飲料那個門，很方便。」

▲▼LG冰箱,孫榮,KAI,家電,韓式料理。（圖／孫榮提供）

▲孫榮製作冷麵、冷湯時習慣加入較小的冰塊，便利冰飲霸可直接從門外取冰取水，不管是方塊冰或是碎冰都可以隨時供應且不用碰到手，更衛生。

台灣與韓國的氣候差異大，尤其台灣的夏天是又濕又熱，經常讓人受不了，夏天的時候孫榮喜歡製作冷麵或冷湯，例：海帶湯、豆芽湯，而製作冷麵或冷湯時，冰塊絕對是不可或缺的關鍵：「我喜歡小的冰塊，加在冷湯或冷麵裡，在食用的時候還可以咬到細碎的冰塊，口感更好。」LG InstaViewTM 敲敲看門中門冰箱的便利冰飲霸可以直接由門外取冰取水，不管是碎冰或是方塊冰都可以隨時供應，孫榮對於內建的FDA認證淨水系統更是喜愛，全家人喝水都安心。

▲▼LG冰箱,孫榮,KAI,家電,韓式料理。（圖／孫榮提供）

▲孫榮大力讚賞的直驅變頻溫控功能，能夠延長食材保鮮，大量採買也沒煩惱。

台灣濕熱的氣候，也讓孫榮在食材儲存上有自己的一套撇步，孫榮指出：「冰箱內冷凍庫的溫度相對穩定，像是各類香料、胡椒粉、海苔等等，都會直接存放於冷凍庫，避免受潮變質或是香氣消失。」除了香料會存放於冷凍庫之外，香油、橄欖油等，孫榮也習慣通通往冷藏放，除此之外為了減少料理步驟、更省時，孫榮也經常會把材料備好放進鍋中直接冰冰箱，這樣只要一回家就能拿出來加熱，「什麼都放冰箱」的習慣，常常不知不覺把冰箱塞爆，而LG InstaViewTM 敲敲看門中門冰箱的超大冷凍冷藏空間深度夠、分層儲藏設計讓儲存食材變得更方便，對於不易保存的蔬菜，Moist Balance CrisperTM 魔術保鮮蓋也能鎖住蔬果水分保鮮，隨時變出一桌拿手好菜超easy。

LG InstaViewTM 敲敲看門中門冰箱的直驅變頻技術，更是讓孫榮主廚直豎大拇指，身為飯店的營運主廚，他對於食材保鮮也相當注重，能夠精確控制溫度、讓溫差在±0.5℃，運作更安靜，不僅有效減少32%能源消耗，壓縮機再享10年保固，讓人用起來更放心。

工作忙碌、長時間在外的孫榮分享，LG InstaViewTM 敲敲看門中門冰箱還可利用智慧型手機上的ThinQTM 應用程式功能連動，即使不在家，也可以透過手機對冰箱進行控制和診斷。而針對不同食材保存所需的溫度，也能在智慧手機上輕輕點擊設置冰箱溫度，是廚房內的神隊友，下廚雖然很看天份，但是靠後天努力晉級特級廚師行列的人亦不在少數，除了自己的意志力之外，擁有一台聰明的冰箱絕對能祝你一臂之力。

►現在就「Knock knock」看看冰箱裡有什麼

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