桌面圖示變身吉祥物！蘋果用Finder小人教你用MacBook Neo

▲蘋果Finder小人（Little Finder Guy）。（圖／Tiktok@apple）

記者吳立言／綜合報導

蘋果再度啟用先前意外爆紅的吉祥物「Finder 小人（Little Finder Guy）」，並透過 TikTok 釋出三支全新宣傳影片，進一步推廣旗下 MacBook Neo 筆電，同時強化品牌在年輕族群中的辨識度。

此次釋出的三支宣傳影片皆由「Finder 小人」擔任主角，內容聚焦於日常使用情境與實用功能教學，包括：

Mac 桌面「堆疊（Stacks）」整理功

視訊通話的環形補光燈操作

輸入法「聽寫」功能應用

整體影片延續輕鬆直覺的教學風格，透過角色化呈現降低學習門檻，明顯瞄準習慣短影音內容的年輕使用族群。

從意外爆紅到品牌資產 角色定位逐步明確

「Finder 小人」最初是在 MacBook Neo 行銷過程中意外走紅，其設計源自 macOS 經典 Finder 圖示，透過擬人化風格引發大量討論。在最新一波宣傳中，蘋果持續強化角色曝光，讓其成為產品教學與品牌溝通的重要媒介，顯示該角色正逐步轉為長期經營的品牌資產。

此外，社群創作者也開始參與延伸創作，例如 512 Pixels 創辦人 Stephen Hackett 製作 3D 列印模型檔，讓使用者可自行打造實體公仔，進一步擴散話題。

對標 Android 吉祥物 品牌擬人化策略升溫

長期以來，Android 陣營擁有辨識度極高的機器人吉祥物，而蘋果過去較少採用明確的角色化策略。此次 Finder 小人的持續曝光，也被視為蘋果在品牌溝通上的轉變——從產品導向，逐步走向更具親和力與文化符號的形象經營。