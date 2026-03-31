　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

桌面圖示變身吉祥物！蘋果用Finder小人教你用MacBook Neo

▲▼蘋果Finder小人（Little Finder Guy）。（圖／Tiktok@apple）

▲蘋果Finder小人（Little Finder Guy）。（圖／Tiktok@apple）

記者吳立言／綜合報導

蘋果再度啟用先前意外爆紅的吉祥物「Finder 小人（Little Finder Guy）」，並透過 TikTok 釋出三支全新宣傳影片，進一步推廣旗下 MacBook Neo 筆電，同時強化品牌在年輕族群中的辨識度。

此次釋出的三支宣傳影片皆由「Finder 小人」擔任主角，內容聚焦於日常使用情境與實用功能教學，包括：

Mac 桌面「堆疊（Stacks）」整理功

視訊通話的環形補光燈操作

輸入法「聽寫」功能應用

整體影片延續輕鬆直覺的教學風格，透過角色化呈現降低學習門檻，明顯瞄準習慣短影音內容的年輕使用族群。

@apple

glamour

♬ original sound - apple

從意外爆紅到品牌資產　角色定位逐步明確

「Finder 小人」最初是在 MacBook Neo 行銷過程中意外走紅，其設計源自 macOS 經典 Finder 圖示，透過擬人化風格引發大量討論。在最新一波宣傳中，蘋果持續強化角色曝光，讓其成為產品教學與品牌溝通的重要媒介，顯示該角色正逐步轉為長期經營的品牌資產。

此外，社群創作者也開始參與延伸創作，例如 512 Pixels 創辦人 Stephen Hackett 製作 3D 列印模型檔，讓使用者可自行打造實體公仔，進一步擴散話題。

對標 Android 吉祥物　品牌擬人化策略升溫

長期以來，Android 陣營擁有辨識度極高的機器人吉祥物，而蘋果過去較少採用明確的角色化策略。此次 Finder 小人的持續曝光，也被視為蘋果在品牌溝通上的轉變——從產品導向，逐步走向更具親和力與文化符號的形象經營。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17.8億元！流感疫苗「買705萬劑」創新高
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

桌面圖示變身吉祥物！蘋果用Finder小人教你用MacBook Neo

Android Auto出現YouTube控制介面　完整播放功能有望於I/O揭曉

Meta測試Instagram Plus付費方案　匿名看限動、延長曝光都要訂閱

vivo X300 Ultra搶先看！台灣確定上市、400mm增距鏡挑戰極限

LINE聊天頁面3大更新一次看　「擾民新功能」還存在

蘋果布局AI生態　iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

iPhone史上最大改版？傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

個資保護意識抬頭！PChome 24h購物導入中華電信「放心接」隱碼服務，保障客戶隱私

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

桌面圖示變身吉祥物！蘋果用Finder小人教你用MacBook Neo

Android Auto出現YouTube控制介面　完整播放功能有望於I/O揭曉

Meta測試Instagram Plus付費方案　匿名看限動、延長曝光都要訂閱

vivo X300 Ultra搶先看！台灣確定上市、400mm增距鏡挑戰極限

LINE聊天頁面3大更新一次看　「擾民新功能」還存在

蘋果布局AI生態　iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

iPhone史上最大改版？傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

個資保護意識抬頭！PChome 24h購物導入中華電信「放心接」隱碼服務，保障客戶隱私

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷　7歲女童高位截肢

快訊／流感疫苗「17.8億買705萬劑」創新高　首次納入加強型

搖擺州之爭！正面對決江啟臣　何欣純霸氣喊：早做好一對一準備

柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚」

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

3C家電熱門新聞

傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

vivo X300 Ultra台灣確定有！

LINE聊天頁面3大更新一次看

Meta測試Instagram Plus付費方案

Android Auto出現YouTube控制介面

PChome導入中華電信隱碼服務

蘋果用Finder小人教你用MacBook Neo

iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

快刪！2款「熱門App」暗藏病毒

Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點

蘋果傳出正測試「AI別針」配件

LINE訂閱制本週有望上線

iOS 26.4正式登場　更新亮點一次看

不要再貼膠帶留票根了！這樣才對

更多熱門

相關新聞

黑貓鎮壓紙袋　故意把弟弟關起來

黑貓鎮壓紙袋　故意把弟弟關起來

美國密西西比州的一位網友分享家裡兩隻貓「兄弟鬩牆」的日常。影片中名叫Jett的黑貓哥哥坐在地上，屁股下壓著一個看似空蕩蕩的紙袋，當飼主靠近袋子立刻發出可疑的噪動聲，這下才發現原來是牠把自己的親弟弟Yeti關在裡面了！

iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

蘋果證實停產旗艦桌機Mac Pro

蘋果證實停產旗艦桌機Mac Pro

蘋果傳出正測試「AI別針」配件

蘋果傳出正測試「AI別針」配件

Apple Business登場

Apple Business登場

關鍵字：

蘋果Finder小人MacBookNeoTikTok品牌策略

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面