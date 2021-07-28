戴資穎IG曬國際選手證！「14年前青澀模樣」意外曝光：我的歲月啊

記者曾筠淇／綜合報導

今天一早8點，世界球后戴資穎交手世界排名41的髮國選手齊雪霏，最終直落二，輕鬆擊敗對手。比賽結束後，小戴也在IG上發布限時動態，直呼「在國際上的歲月！」而仔細看就可以發現，上頭竟有她2007年時的青澀模樣。

小戴的個人形象品牌「diamond.tty」發布影片並寫道，「各種年分的TTY選手證，阿母從第一場收集到現在呢！」媽媽將這些選手證收藏起來，並放在店裡的某個角落。

戴資穎今年27歲，IG上貼出的選手證上面印了「2007年」，因此推斷上面的大頭照是她12、13歲的青澀模樣。她本人打趣地在影片底下留言，「我的歲月啊啊啊！」並且將貼文轉到限時動態上，直呼「在國際上的歲月！」

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▲青澀模樣曝光。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

湊巧的是，戴資穎2007年還剛好參加了節目《我猜我猜我猜猜猜》，當時她就透露自己打羽球的最終目標，「想要打到奧運！」如今，她也真的達成自己的願望，並成為世界球后。

回顧今天這場比賽，戴資穎開局5:0領先，之後回擊出界，再勾對角11:3領先，對手判斷失誤，她再突擊17:6拉開距離，最後以21:10收下。戴資穎僅花11分鐘拿下首局後，第二局連續失誤出界1:5，但她各種測試球路後，往前挑球追平7:7，之後更直線突擊讓對方反應不及，以11:8要回領先，她接著再加快節奏拉開7分領先，最後以21:13收下勝利，以小組第一晉級8強。