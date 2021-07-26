陳椒華批「兒醫懂混打？」　林靜儀解釋原因：用功一點好嗎？

▲林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）諮詢委員名單中，有11位小兒科醫師，時代力量黨主席陳椒華質疑，「你們懂免疫橋接？你們懂混打？」。對此，前立委、婦產科醫師林靜儀解釋，小兒科醫師在名單比重最高的原因，並批評「民眾不懂，國會議員和國會議員的辦公室不能不懂。」

林靜儀26日在臉書表示，還真不知道這位主席和她的辦公室什麼背景，來懷疑專家委員的專業，這些專家不是疾管署員工，許多專家甚至是私立醫院的醫師，意思就是，根本是以專業在幫國家而已，「是國家在靠他們，不是他們靠政府」。

▲陳椒華。（資料照／記者李毓康攝）



林靜儀指出，至於有人跟著喊燒說為什麼那麼多是「小兒科」醫師，台灣多數公費疫苗接種是在嬰幼兒及兒童時期，當然小兒免疫專業在疫苗議題上比重會最高，「陳主席和您辦公室好歹搜尋一下疾管署ACIP會議資料，2019年修訂兒童預防接種時程和青少年預防接種建議，這類專業，不是小兒免疫科、小兒感染科來提供意見，不然要誰？」

林靜儀還說，到目前為止，COVID-19各款疫苗的接種時程、間隔、副作用及適應症，甚至未來AZ之後能否混打莫德納或BNT，也是這些ACIP委員們在依據世界各國資料討論研議的，「為了攻擊國產疫苗而抹煞這些專家的專業，請問，其他疫苗接種政策你們是要信還是不信？你們該不會以為這些委員，只有處理國產疫苗的部分吧？ 用功一點好嗎？」