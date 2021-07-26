　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

男子持刀意圖跳樓尋短　警、消合力壓制送醫過程驚險

▲台南市消防鹽行分隊人員、會同永康分局警方，合力拉下壓制意圖尋短男子送醫，過程十分驚險。（圖／讀者提供，下同）

▲台南市消防鹽行分隊人員、會同永康分局警方，合力拉下壓制意圖尋短男子送醫，過程十分驚險。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局26日中午據報永康區永安路疑有人尋短，鹽行分隊據報馬上出動消防人員前往，會同永康分局警方查處，警、消人員發現1名男子持水果刀，坐在頂樓女兒牆意圖跳樓，消防人員從其背後靠近，以4米繩將近套住，隨後由鹽行派出所所長、救護人員協助共同壓制，將該男子送醫治療，搶救過程十分驚險。

台南市消防局於26日中午11時52分許據報，1名男子疑似反鎖在自家廁所內可能尋短，鹽行分隊據報馬上出動消防人車前往搶救，但消防人員達永康區永安路現場，打開該反鎖廁所後，未發現當事人，開始逐層搜索室內、戶外，均未發現該男子，最後救護人員發現該男子在3樓建物頂樓。

據了解，該名20多歲男子，與父親同住，該男子往頂樓女兒牆外移動，並坐在女兒牆外的屋簷上，疑似有跳樓傾向，但不發一語。消防人員先透過言語，試圖採取安撫該男子情緒，一方面在1樓架設救生氣墊。

▲台南市消防鹽行分隊人員、會同永康分局警方，合力拉下壓制意圖尋短男子送醫，過程十分驚險。（圖／讀者提供，下同）

期間該男子疑似有想跳往氣墊防護範圍以外之跡象，並有反覆嘗試加速助跑的動作，於該男子第3次嘗試助跑時，鹽行分隊隊員蕭偉振，從其背後靠近，以4米繩將近套住，隨後由鹽行派出所所長、救護人員協助共同壓制該男子，惟該男子疑似有軍人背景，身體健壯且孔武有力，在女兒牆牆邊掙扎，搶救過程十分驚險，警察、消防人員不顧自身安危、冒險犯難奮力壓制，順利將該男子救離高樓險境，而後由鹽行分隊救護車送該男子前往永康奇美醫院就醫。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

「Apple AirTag」

ET快訊
鄭怡靜奪牌暴哭討抱抱　林昀儒神回
桌協理事長感動：真正台灣選手首度拿到奧運獎牌　和陳靜不同
快訊／威力彩8.2億「關鍵7碼出爐」！頭獎逼近今年最高　誰來
林鄭配世界第一終結獎牌荒　鄭怡靜激動落淚說話了
快訊／台北大同區公寓驚傳火警！居民窗邊「雙手合十」求救
快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2
沉默殺手林昀儒、鄭怡靜教練來自中國　關於黃金混雙的5件事
雲林運動公園上吊！21：00「紅布包樹枝」送肉粽　詳細路線曝
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2

桃園採購快篩試劑　提供200多家旅宿業員工使用

桌球「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母為兒提早退休：希望他以後順利

快訊／花蓮4.2淺層地震「深度僅5公里」　在地人傻眼：搖好大

男子持刀意圖跳樓尋短　警、消合力壓制送醫過程驚險

鄭文燦：桃園目前剩2千劑莫德納　29日全數打完

老翁侵占拾得遺失現金14萬元　南警抽絲剝繭傳喚到案吃官司

從事教職30年+春暉志工　嘉義市何香蓮獲「教育奉獻獎」

明降二級警戒宗教活動恢復　竹山紫南宮憂群聚仍不開放信眾入內參拜

桃園翁買菜暈眩倒地...又喊心臟不適　緊急送醫治療

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2

桃園採購快篩試劑　提供200多家旅宿業員工使用

桌球「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母為兒提早退休：希望他以後順利

快訊／花蓮4.2淺層地震「深度僅5公里」　在地人傻眼：搖好大

男子持刀意圖跳樓尋短　警、消合力壓制送醫過程驚險

鄭文燦：桃園目前剩2千劑莫德納　29日全數打完

老翁侵占拾得遺失現金14萬元　南警抽絲剝繭傳喚到案吃官司

從事教職30年+春暉志工　嘉義市何香蓮獲「教育奉獻獎」

明降二級警戒宗教活動恢復　竹山紫南宮憂群聚仍不開放信眾入內參拜

桃園翁買菜暈眩倒地...又喊心臟不適　緊急送醫治療

降級變梅花座「驚悚片更恐怖、偷哭不會被發現」！8日韓電影排隊上

和狗狗一起長大！喵星人「從小出海游泳」　最愛和媽媽乘船

王冠閎天生就是大賽型選手　教練看好締造台灣泳壇空前紀錄

台灣蘋果日報2個月2度裁員！勞資將第4次協商　北市勞動局回應了

鄭怡靜奪牌想大哭一場討抱抱　林昀儒傻笑：有點尷尬

愛紗8歲唱跳超萌！　3天內決定「到台灣出道」原因曝：一石二鳥啊

江啟臣轟蔡英文稱「台灣隊」在搞正名　民進黨：難怪不懂主流民意

懶人包／新北727降級「餐飲、電影院、幼兒園怎開放」　7張圖一次看懂

AKMU新歌「邀到IU合作」！　秀賢笑曝：用了歐逆給的IU使用券

台灣2片闖威尼斯影展！賈靜雯、王淨《瀑布》、蔡明亮入圍

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

台中屋馬燒肉逆轉　禁內用延至8/2

即／花蓮地震　在地人嚇到：搖好大

「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母超興奮

台南人蛇船6確診　2人驗出Delta病毒

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

郭婞淳27日出賽　台東將直播集氣

幼兒園、課照中心明復課　竹市兩措施因應

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台南莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

徐榛蔚手臂給AZ 　1922平台預約接種第1劑

白河分局強力取締改裝車

台南南區透天民宅火警

花蓮莫德納屆效疫苗　7月30前完成清零

老翁侵占拾得遺失現金14萬元

更多熱門

相關新聞

女童發燒被疑染疫　警急送台大救命

女童發燒被疑染疫　警急送台大救命

24日晚間萬華地區桂林路一名女童高燒不退、甚至引發熱痙攣，曾姓女童家人自行送往各大醫療院所求助，但醫院診所都不收急診發燒病患，民眾無奈只好報警求助，警方看女童病況嚴重，火速以警車將發燒女童送往台大醫院急診室搶救，民眾感嘆在危急時刻僅有警方能供協助，特致謝意。

即／民眾攀景美橋拱橋欲尋短

即／民眾攀景美橋拱橋欲尋短

即／桃園女接種站內全身抽搐　等侯打AZ突發作

即／桃園女接種站內全身抽搐　等侯打AZ突發作

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

救護畫面曝！台南2歲女童遭父輾過　搶救不治

救護畫面曝！台南2歲女童遭父輾過　搶救不治

關鍵字：

持刀跳樓尋短壓制送醫

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

「3生肖」快買威力彩！命理師：很有機會

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面