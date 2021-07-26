男子持刀意圖跳樓尋短　警、消合力壓制送醫過程驚險

▲台南市消防鹽行分隊人員、會同永康分局警方，合力拉下壓制意圖尋短男子送醫，過程十分驚險。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局26日中午據報永康區永安路疑有人尋短，鹽行分隊據報馬上出動消防人員前往，會同永康分局警方查處，警、消人員發現1名男子持水果刀，坐在頂樓女兒牆意圖跳樓，消防人員從其背後靠近，以4米繩將近套住，隨後由鹽行派出所所長、救護人員協助共同壓制，將該男子送醫治療，搶救過程十分驚險。

台南市消防局於26日中午11時52分許據報，1名男子疑似反鎖在自家廁所內可能尋短，鹽行分隊據報馬上出動消防人車前往搶救，但消防人員達永康區永安路現場，打開該反鎖廁所後，未發現當事人，開始逐層搜索室內、戶外，均未發現該男子，最後救護人員發現該男子在3樓建物頂樓。

據了解，該名20多歲男子，與父親同住，該男子往頂樓女兒牆外移動，並坐在女兒牆外的屋簷上，疑似有跳樓傾向，但不發一語。消防人員先透過言語，試圖採取安撫該男子情緒，一方面在1樓架設救生氣墊。

期間該男子疑似有想跳往氣墊防護範圍以外之跡象，並有反覆嘗試加速助跑的動作，於該男子第3次嘗試助跑時，鹽行分隊隊員蕭偉振，從其背後靠近，以4米繩將近套住，隨後由鹽行派出所所長、救護人員協助共同壓制該男子，惟該男子疑似有軍人背景，身體健壯且孔武有力，在女兒牆牆邊掙扎，搶救過程十分驚險，警察、消防人員不顧自身安危、冒險犯難奮力壓制，順利將該男子救離高樓險境，而後由鹽行分隊救護車送該男子前往永康奇美醫院就醫。

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