賴清德恭賀湯智鈞、魏均珩、鄧宇成 台灣三箭客「一箭入魂」

▲中華射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成。（圖／體育署提供）



記者杜冠霖／綜合報導

中華射箭男團在26日團體賽挺進金牌戰，最終以0比6不敵強權南韓，不過這是中華射箭男團繼2004年雅典奧運後，暌違17年再次拿下銀牌，並列射箭隊史最佳成績，對此，副總統賴清德表示，謝謝台灣三箭客的努力奮戰，在龐大的壓力下依舊表現亮眼，「緊盯電視的我們都不自覺的跟著屏住呼吸，每一箭都射出國人的驚呼！」

賴清德26日在臉書發文表示，男子團體今天頂著壓力對戰澳洲，在2:4落後的情形下，連續射出五隻十分箭，將比分拉平，進入第五局的延長賽，最後以5:4逆轉澳洲闖進八強。越射越順手的台灣箭客們，更連勝中國、荷蘭，殺進冠軍賽與韓國隊爭奪金牌。

台灣射箭代表隊金牌戰中最後仍然不敵韓國，但仍為台灣贏得了射箭項目的銀牌，對此，賴清德表示，謝謝台灣三箭客的努力奮戰，謝謝魏均珩沉著穩定的表現，鄧宇成和湯智鈞雖然是第一次參加奧運，但是在龐大的壓力下依舊表現亮眼，「也期待你們在接下來的單人賽事中，能有更好的表現！」

自從2004年雅典奧運後，我國男團一直未能在奧運賽場上再次奪牌，直到今年東京奧運，如今靠著湯智鈞、魏均珩、鄧宇成再次射下銀牌，追平隊史最佳成績。

▼中華射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成。（圖／體育署提供）

