女射箭韓國包辦前3名！獨創「噪音訓練」磨出金牌　網：忍笑挑戰吧

▲南韓射箭金牌選手安山。（圖／達志影像）



記者黃可昀／綜合報導

本屆東京奧運女子射箭項目，前三名全由韓國選手包辦，3位選手也全都打破奧運紀錄，最高分是安山680分，其次為張敏熙677分、姜彩瑛675分，不少人好奇韓國選手平常都怎麼練習，才能射出如此驚人的成績？一名網友透露，這全是因為韓國「噪音訓練」的特殊培訓過程。

原PO在Dcard表示，由於賽場與觀眾席非常近，一點聲響都有可能影響到選手射箭時的專注度，為了訓練在賽場上的穩定度，韓國教練會在吵雜的地方讓選手練習，等到真正上場時，即使有外來的突發聲響，選手也不會自亂陣腳或被干擾。

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貼文提到，「噪音訓練」包括在有觀眾的棒球比賽旁練習，或是特地請人在旁邊敲鑼打鼓奏樂，甚至會派出吉祥物來干擾，考驗選手的專注力，即使吉祥物在面前搞笑、耍寶也要保持不為所動，這種訓練方式不僅有效，也引起眾多網友爆笑討論。

▲韓國射箭的噪音訓練意外有笑點。（圖／翻攝自dcard）



網友紛紛回應，「笑死這是忍笑挑戰吧」、「吉祥物使出渾身解術有夠可愛，這個如果是我一定會忍不住」、「練專注力！這好酷」、「我妹是練射箭的，他常常跟我們說韓國選手很厲害，不得不說真的是奪金大戶」、「韓國射箭真的蠻強，沒想到是受過這種訓練XDD。」