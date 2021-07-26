太魯閣號事故49死、287傷　健保署要向4公司「代位求償433萬」

記者嚴云岑／台北報導

台鐵太魯閣號事故造成49人死亡、287人受傷，醫療費用共計433萬1548元。健保署今（26）日對臺鐵局、東新營造有限公司、聯合大地及中棪工程顧問股份有限公司等，以及其所投保保險公司等發函進行代位求償，待司法判決釐清責任歸屬後，就會要求該單位給付相關費用。

中央健康保險署東區業務組專委羅亦珍表示，在太魯閣號事故發生後，健保署已於110年4月7日函請台鐵局提供就醫旅客名單，並加開虛擬代碼，確保院所申報就醫費用與台鐵事故有關。

由於健保是代墊醫療費用，在事故中有2名死者是送醫後死亡，所產生醫療費用也一併列入，自4月2日至5月1日止，所產生醫療費用總額共計433萬1548元，其中門診約佔了131萬元，住院則有住院302萬元，健保署健保署已陸續通知本案有關第三人及其責任保險人進行代位求償。

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健保署發函通知代為求償單位包括臺鐵局、東新營造有限公司、聯合大地及中棪工程顧問股份有限公司等，以及其所投保之國泰世紀產物保險、兆豐產物保險及新光產物保險股份有限公司，李義祥及其擔任負責人之公司等。

羅亦珍說，這是因為司法判決尚未出爐，不確定有哪些人該負責，為了確保債權，才把涉及公司與單位全數納入，如果法院有確保責任歸屬，會再依照比例求償。2018年普悠瑪事件發生後，健保署也曾向台鐵進行千萬元代位求償，台鐵也有給付相關費用。