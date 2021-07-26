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《進擊的巨人》完結紀念版泡麵來台！限量600杯還有「變化版調味」

▲▼《進擊的巨人》完結紀念版泡麵。（圖／業者提供）

▲《進擊的巨人》完結紀念版泡麵空運來台，2款各限量600杯。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

動漫迷不可錯過！日本知名泡麵品牌「明星」與先前剛完結的《進擊的巨人》合作，推出「醬油杯麵」及「宮崎辛杯麵」2款聯名包裝的完結紀念版泡麵，各限量600杯，而每款泡麵都附上一個「變化版」調味包裝，消費者可以吃一半加入調味包，一次品嘗兩種味道，近日空運來台在JASONS超市限量販售。

▲▼《進擊的巨人》完結紀念版泡麵。（圖／業者提供）

▲日本知名泡麵品牌「明星」與《進擊的巨人》合作，推出「醬油杯麵」及「宮崎辛杯麵」2款聯名包裝的完結紀念版泡麵。（圖／業者提供）

JASONS Market Place表示，此次推出的《進擊的巨人》完結紀念版泡麵，其中醬油杯麵「コンソメしょうゆ」是為了聯名合作而推出的全新口味，是帶有馬鈴薯和肉末的醬油味拉麵。最特別的是，2款泡麵都附上一個「變化版」的調味包裝，建議消費者吃一半加入調味包，一次品嘗兩種味道，例如醬油口味配上辣椒粉，宮崎辛杯麵搭上番茄口味，是全新體驗。

▲▼《進擊的巨人》完結紀念版泡麵。（圖／業者提供）

▲▼每款泡麵都附上一個「變化版」調味包裝，消費者能一次品嘗兩種味道。（圖／業者提供）

▲▼《進擊的巨人》完結紀念版泡麵。（圖／業者提供）

《進擊的巨人》完結紀念版泡麵於即日起在JASONS Market Place首發販售99元，2款各限量600杯，即日起至8月3日在該超市還有日本季活動，超過100種日本美食空運來台，包括在家自煮日本味、質感零食、網美喜愛冰品等。

▲火影忍者官方授權「一樂拉麵」插旗台北信義區。（圖／業者提供）

另外，喜歡日本動漫《火影忍者》的朋友，也有美食可以期待了！漫迷對於「一樂拉麵」應該很熟悉，這家漫畫中主角漩渦鳴人最喜歡光顧的拉麵店，即將被完整搬到現實場景中，由日本官方正式授權的火影忍者一樂拉麵信義旗艦店，即將進駐台北信義威秀影城，目前正在施工中，相信再不用多久，火影忍者鐵粉就能前往朝聖。

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