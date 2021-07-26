以結婚為前提交往！想「愛著愛著就永遠」的TOP4星座

▲談戀愛時你在乎曾經擁有還是天長地久？（示意圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

有些人談戀愛時總是速食愛情，來得快去得也快，只在乎曾經擁有，而有些人則是追求天長地久，希望以結婚為前提交往，科技紫微網整理出想「愛著愛著就永遠」的TOP4星座，快看看自己和另一半有沒有上榜！

金牛座

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個性固執的金牛座，談戀愛時也十分固執，一旦認定對象，就會死心塌地去愛，他們不追求轟轟烈烈，只期望可以牽著對方的手踏踏實實的過日子，他們每段感情都是真心對待、認真經營，因為他們投入感情時，都是抱持著「想跟你走到天長地久」的態度。

巨蟹座

最愛家的巨蟹座，一生最大的願望就是「擁有屬於自己溫暖的家」，裡面有最愛的人和可愛的孩子，因此他們每次談戀愛時，都會把對方當成是結婚的對象，會幫對方打理好居家環境、做愛的料理，就像是小夫妻一樣過生活，希望未來兩人能步入禮堂，一起打造溫暖的家。

處女座

保守理性又追求完美的處女座，其實不安全感非常重，面對愛情時，他們一樣可以保持清醒和理智，不會輕易被愛沖昏頭，他們會透過這種觀察，來確認你就是「對的人」，確認之後他們會用120%的真心對待，因為他們想要的是一份細水長流的愛情，盡頭名叫「永遠」。

摩羯座



注重實際的摩羯座，談戀愛時也是非常謹慎，內心會有一張評估表，對方要達標才會讓他們走入心裡，摩羯座不追求浪漫，他們只在乎「能不能持續到天長地久」，所以希望以結婚為前提交往，步入婚姻之後，他們會甘心的為家人忙碌，成為大家讚不絕口的好老婆、好媽媽。