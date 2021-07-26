陸官方禁補教業上市　教育股再度崩跌「新東方兩天蒸發60%」

▲大陸官方推出「教育雙減政策」，對補教界造成重大衝擊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方24日發出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（又稱：教育雙減政策），禁止學科類培訓機構上市融資，並要求監管機構清理整頓培訓機構的上市融資行為。政策發出後，大陸教育股26日在港股再度崩跌，包含新東方、思考樂教育、新東方在線、卓越教育集團的跌幅都超過30%。

大陸補教業龍頭新東方（9901.HK）22日在港股的收牌價為50.8港元，但23日下午傳出大陸官方將要禁止學科類培訓機構上市融資後，新東方的股價隨即開始崩跌，23日的收盤價只剩下30.2港元，幾乎腰斬。

▼新東方在港股兩天崩跌60%。（圖／翻攝富途牛牛）



大陸國務院辦公廳24日正式發出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，宣布學科類培訓機構一律不得上市融資之後，新東方26日開盤再度崩跌超過30%，截至上午10時股價只剩18.8港元，以22日的收盤價50.8港元來計算，股價兩天就蒸發了超過60%。

中概教育股23日也在美股迎來災難級崩跌，其中跌幅最重的好未來一天就下跌70.47%，盤中還一度觸發熔斷，新東方也下跌54.22%、高途集團下跌63.36%、有道下跌42.77%。預計26日美股開盤之後，中概教育股還將承受巨大賣壓。

對於大陸官方推出的「教育雙減政策」，新東方26日上午回應，公司現正考慮採取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響，本公司將就致力遵守《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》 及任何相關規則及法規積極尋求政府當局的指導及配合政府當局的行動。

▼好未來在美股一日狂殺70%。（圖／翻攝微博）

