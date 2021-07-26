快訊／三級警戒「最後一天」　陳時中下午2時說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，25日更迎來三級警戒以來首度「零死亡」，中央流行疫情指揮中心上週宣布在7月27日至8月9日降為二級警戒，並針對各行各業訂出鬆綁指引。今（26）日是三級警戒最後一天，下午記者會陳時中指揮官有望再進行降級前叮嚀。另外，昨日ACIP會議中，專家也同意未來疫苗可混打，究竟會訂出哪些組合，下午指揮中心也有望進一步回應。

中央流行疫情指揮中心23日表示，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布通案性原則另訂指引，幼兒園、托嬰中心、課照、補習班也開放、高中以下運動團隊可返校訓練。陳時中表示，各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，如果疫情升溫，不排除隨時改變警戒。

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雖然疫情警戒降級，但陳時中數度強調，「降級不解封」，並訂出6項通案性原則，外出需全程配戴口罩；確實執行實聯制登記錯措施；保持社交安全距離；營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

陳時中表示，降級後公祭、婚宴雖可開放，但仍須遵守內政部防疫相關規定。婚宴須遵守每一間間隔室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

此外，歌廳、舞廳、KTV等休閒娛樂場所仍須關帝，游泳池、K書中心等也暫不開放。指揮中心提醒，防疫仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。