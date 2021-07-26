舉重女神郭婞淳「最大敵人是誰」　鄉民答案超一致：爭最後的拼圖

▲外媒看好郭婞淳奪金牌。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

舉重女將郭婞淳近年稱霸女子59公斤量級，外媒也很看好她將在東奧奪金。就有網友發文丟出討論，好奇「舉重郭婞純最大的對手是誰？」而貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「不要受傷，穩的」、「這屆最大敵人是自己」。

有網友在PTT的Olympics_ISG板上，以「舉重郭婞純最大的對手是誰」為題發文，提到他日前看了郭婞淳和中國女子舉動隊員鄧薇的影片後，覺得雙方實力堅強，除了中國隊以外，郭婞淳還有其他競爭對手嗎？

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「沒有，影片裡提到的鄧薇是不同量級的」、「鄧薇64公斤量級的不能一起比」。其中，也有不少人點出郭婞淳最大的敵人，「自己」、「最怕受傷吧？還有當天身體狀況」、「最大的對手就是自己，表現穩、不要受傷就有了」、「不要失常就穩定金牌了」、「自己，爭奪最後一塊拼圖」。

▲郭婞淳曾表示，越級參賽也不能輸！（圖／記者張克銘攝）

據了解，原PO貼出的影片應為2019年12月在天津舉辦的世界盃，郭婞淳當時首度「越級」挑戰女子64公斤級，以抓舉105公斤，挺舉141公斤，總和246公斤收穫1金2銀。郭婞淳當時就說，這次比賽就是要和鄧薇學習，「我一邊熱身一邊看她練習，尤其是抓舉，因為就算是跳級不能給其他選手機會啊！」至於紀錄保持者鄧薇，在抓舉以117公斤刷新紀錄、挺舉138公斤拿銀牌，總和255公斤獲得金牌。

根據外媒《Best Sports》分析預測，本次中華代表團精銳盡出，舉重女子59公斤世界紀錄保持人郭婞淳最被看好，在沒有北韓和泰國選手夾擊下，只要發揮正常實力，金牌幾乎是手到擒來。

郭婞淳近年稱霸女子59公斤量級，今年4月亞錦賽她以抓舉110公斤、挺舉137公斤、總和247公斤橫掃3金，其中抓舉、總和兩破世界紀錄，讓她被多家外媒看好在東奧奪金。女子舉重59公斤級決賽將在27日下午2時50分進行，郭婞淳有望拿下生涯中的首面奧運金牌。