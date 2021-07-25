「刮傷」別人愛車！她不解：這樣要賠19萬　網一看打臉：下巴都掉了

▲劃傷車殼被索賠19萬，她震驚「真的要賠這麼多嗎」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書「爆怨2公社」表示，她的一名朋友日前發生車禍，不小心「劃傷」一輛白色轎車，結果被車主索賠19萬元，金額讓朋友相當震驚，她也好奇「真的要賠到19萬嗎」。文章分享後引發網友熱議，有人認為價格合理「不要把別人的車都當不值錢」，也有人緩頰「叫對方拿出估價單吧」。

原PO在爆怨2公社說，她的朋友3月參加一場聚餐，不料開車的過程中，意外「劃傷」了一輛轎車，而且沒有傷到大燈，但轎車車主與保險人員討論後，要索賠19萬元，「刮傷這樣，要賠19萬，想請問，有人懂這輛車子的保險理賠嗎」、「這樣撞擊車體受傷，真的要賠到19萬嗎」。

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其他網友看了照片後表示，「下巴都落了，裡面很有機率西壞掉了，不是你認為『劃一下』吧」、「不要把別人的車都當不值錢」、「L牌不算便宜，何況這不只劃傷吧，我覺得合理」、「下巴都要掉了，妳覺得只是劃傷，扯」、「別懷疑，我之前撞別人屁股，看似沒怎樣修理，也賠了195000元，保險完全支付」。

也有人緩頰，「叫對方拿出估價單吧，覺得貴就走法院啊」、「車子紙糊的嗎，請車主拍照，拿估價單出來看」、「有保險就出險就好，讓保險公司出面處理」、「這輛牌子的車合理啦，不過對方也要拿出估價單，如果妳有保險，就交給保險吧」。

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