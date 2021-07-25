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「不須順時中棄械」　陳佩琪：北市不能重啟系統打完莫德納？

▲▼台北市長柯文哲妻子陳佩琪出席聯合醫院活動。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲的夫人、北市聯合醫院醫師陳佩琪24日稱，殘劑影響工作和家庭，「我已經數星期不跟老公講話了」，回家跟老公抱怨殘劑，對方竟說「不想聽」，此話一出引發討論。對此，陳佩琪25日表示，病人打完後還有剩餘，且量超過0.5CC，叫殘劑，至於快到期的莫德納疫苗則像即期品，「昨天我只是想表達北市府難道不能重拾預約系統讓莫得納打完嗎？」

陳佩琪25日在臉書表示，所謂殘劑是每天預約的病人打完後還有剩餘，且量超過0.5CC，就叫殘劑， 也就是先前花蓮有人跑到跌倒，或北市有人排十幾個小時等待的那種，殘劑需開瓶6小時內打完，至於昨天說的北市還有幾千到一萬劑左右快過期的莫德納，不叫殘劑 ，比較像即期食品，所以叫「即期疫苗」較合適。

陳佩琪指出，昨天是想表達，既然莫得納殘劑搶成這樣，那為何有即期疫苗不開放給民眾預約？前三類和孕婦的第二劑若需求沒這麼多，就往下開放年齡層預約，疫苗是要求「打得多和快」，雖然現在中央接管疫苗預約系統，但難道北市府不能爭取按自己的疫苗剩餘量，重啟自己的預約系統嗎？的確就像立委說的北市一天打5萬劑沒問題，1萬劑幾小時就打完了，但要開放讓人預約啊！

陳佩琪認為，跟病毒作戰，就是工具要多，尊重中央的預約系統運作，但每個地方有自己的需求，實在不需要為了順時中，順到完全棄械，「據我記憶，僅7月第1周幫人打過莫得納，這些人都是北市府自己預約系統在6月底前約來的病人，7月開始預約系統全被中央接管，接下來幾個循環都僅能約AZ，意思是將近3周沒得約莫得納，莫得納解凍效期只28天，當然會有快過期的問題，昨天我只是想表達北市府難道不能重拾預約系統讓莫得納打完嗎？」

至於昨天提到和柯文哲數星期不說話，陳佩琪接著提到，疫苗會造就夫妻冷戰， 但相信疫情摧殘之下，有些夫妻感情變更好，前幾天有一位約50出頭的男士來打AZ，隔天太太也約到，來了診間，不料太太打完後突然跑回來問「 陳醫師，陳醫師，真奇怪啊，我先生昨天來， 我今天來， 我們夫妻相差一天，但你幫我們預約第二劑的時間竟差了一個多月？」

陳佩琪說，想起以前先生有個節目叫「It’s science」，打疫苗也應這樣，正苦思要用什麼科學的立場回答，想不出來時，旁邊的護理師救了她並直接回「啊，昨天是按莫得納原廠的仿單約28天，今天中央的公文來了，改規定成10-12周以後打第二劑」 。她直言「唉！老實說 ，現在當醫生也沒什麼專業好對人說嘴的啦，一切人家說了算」。

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