快訊／男人幫碩士生+業務哥足跡曝！曾搭台鐵列車　去過眼鏡行　

▲ 彰化縣長王惠美說明。（圖／翻攝王惠美臉書）

記者白珈陽、陳羿妏／彰化報導

國內今（25日）新增12例本土個案，彰化縣無新增確診個案，全縣累計269人染疫。對此，彰化縣政府稍早召開防疫記者會，公布昨日2例確診者新增的足跡，其中包含7/19日15:25-16:20搭乘台鐵2193次區間車（15:48新烏日站上車，16:17員林站下車）、7/21日16:15-16:45去過溪湖超時代眼鏡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0725最新足跡。（圖／縣府提供）

彰化縣昨日新增2例確診個案，均為「跨縣市年輕人社交活動傳染鏈」個案，分別是一名碩士生及一名業務哥。彰化衛生局長葉彥伯說明，碩士生7/6快篩陰性，7/11前在台北就學，而後到彰化就學，7/13至7/18有台北活動史，7/19發病，7/22快篩陽性，經採檢後確診，Ct值12.99。

業務哥則為台北確診個案的接觸者，經採檢確診，Ct值為17.14。個案7/16、7/17曾連續在台北參加3場餐敘，其中7/17的一場餐敘中3名參與者全都確診，3場餐敘接觸者共9人，跟碩士生一樣屬於跨縣市年輕人社交活動傳染鏈的一環，跟之前彰化男人幫確診個案雷同。