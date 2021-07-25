國道大貨車「衝磅」挨罰9萬　駕駛辯過磅閃燈未亮...警舉證打臉

▲執勤員警提供之行車影像記錄器資料，違規當時龍潭北向地磅站前之過磅指示燈有亮起。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

黃姓民眾在社群媒體po文稱，因過磅燈沒亮未過磅遭警方取締未依規定過磅，國道公路警察局表示，同時段其他載重車輛均依規定過磅。另詢問當時執勤磅工確認過磅指示燈為正常運作，確認違規事實無誤，依違反規定處汽車駕駛人新臺幣九萬元罰鍰。

▲警方舉證同時段有貨車過磅，但黃色大貨車卻衝磅而過。（圖／國道公路警察局提供）

國道公路警察局表示，本大隊執勤員警於24日15時2分許，發現該車輛行經國道3號公路北向72公里(龍潭北向地磅站)，未依高速公路所設置之標誌、號誌指示進站過磅(號誌正常運作)，依執勤員警經驗合理判斷該車顯有載運貨物，遂於國道3號公路北向69.7公里外側路肩將其攔停，攔停後檢視該車發現有載運貨物(載運蔬菜類)，當場告知違規事實。

▲警方依法追緝衝磅大貨車。（圖／國道公路警察局提供）

但黃姓駕駛則表示，當下因行車記錄器無法觀看，無法立即舉證過磅燈沒亮，因為沒超載誰沒事去跟錢過不去「衝磅」，網友則建議舉證過磅燈沒亮才可撤銷罰單，下次不管有沒有亮燈都進去地磅。

警方表示，執勤員警提供之行車影像記錄器資料，違規當時龍潭北向地磅站前之過磅指示燈有亮起，執勤員警遂將巡邏車停在國道3號公路北向72公里龍潭北向地磅站交通稽查，同時段其他載重車輛均依規定過磅。另詢問當時執勤磅工確認過磅指示燈為正常運作，確認違規事實無誤，依據處罰條例第29條之2第4項之規定舉發，依違規違反規定處汽車駕駛人新臺幣九萬元罰鍰。

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