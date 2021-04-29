國3苗栗3車碰撞停內線　拖吊車後方警戒...休旅車又撞上來！

▲國3苗栗段28日晚間發生3車車禍事故；救援車輛在旁警戒時又遭到後方休旅車追撞，導致駕駛受困受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號南下125公里苗栗後龍段，28日晚間8時許發生2輛大貨車與1輛賓士車碰撞事故，未料，前往協助警戒的拖吊車又遭後方煞車不及的休旅車追撞，造成休旅車駕駛受傷送醫。至於詳細責任歸屬，尚待調查中。

苗栗縣消防局表示，28日晚間8時07分接獲指揮中心派遺，國道3號南下125公里處有車禍救護案件，接獲指示現場為1台自小客車追撞處理事故拖吊車，同步派遣後龍人車及竹南救護車前往支援。警消到場後發現，車禍現場為2輛大貨車跟與1輛賓士車發生車禍事故，3輛事故車占據中、內線車道。

▲▼2輛發生事故的小貨車停在內線車道，造成後方休旅車直接撞上正在警戒的拖吊車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

未料，就在拖吊車人員前去查看狀況時，1輛從後方急駛而來的休旅車，疑似未注意前方狀況，直接追撞上拖吊車後方，造成男姓駕駛受困於駕駛座，經救援人員搶救後脫困送醫；駕駛意識清楚、下巴撕裂傷、右大腿疑似開放性骨折及其他多處擦傷，所幸經救護人員處置後，沒有生命危險。

消防局也呼籲民眾，行駛於國道切勿超速並保持安全車距，應多注意前車路況勿疲勞駕駛。

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