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游錫堃透露曾建議美國承認台灣　「中國繼續挑釁就馬上建交」

▲▼立法院長游錫堃25日接受微微笑廣播網全國聯播《有夢上水》節目主持人陳水扁專訪。（圖／取自直播畫面）

▲游錫堃接受陳水扁廣播節目專訪。（圖／取自直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

前美國在台協會（AIT）處長酈英傑任期結束離台，立法院長游錫堃25日透露，他曾向酈英傑建議「把中國畫防線」，如果中共軍機持續台灣領空、繞過海峽中線，或者繼續進行挑釁的行為，美國政府可以考慮在短時間內就承認台灣是一個國家，並且馬上建交。

游錫堃25日上午接受微微笑廣播網全國聯播《有夢上水》節目專訪，主持人陳水扁提及，游錫堃日前在媒體投書表示，台美建交若能成功，台灣正名、制憲、入聯的目標便能水到渠成，並強調「正常國家在入聯，入聯就是出頭天」，詢問現階段是入聯還是台美建交比較重要。

對此，游錫堃表示，「應該是都很重要，哪一項優先都好」，但是依照這兩年的局勢發展，台美建交在前美國總統川普任內，「我感覺有可能也有計劃，有可能明年也有可能再10年」。

游錫堃分析，如果台海、南海發生戰爭，美國就有可能成立台灣是正常國家，「如果沒有戰爭就會再拖很久」，從過去的經驗看起來，美國如果不給予支持，台灣就永遠沒辦法進入聯合國，而入聯就是讓台灣出頭天。

游錫堃說，以前大家常說台灣人要出頭天，就要讓台灣變成正常國家，而最重要的就是進入聯合國、成為全世界承認的國家，但是這個決定要獲得美國支持，如果美國沒有承認當然就很困難，「當時川普政府是有可能，中國如果亂來就承認我們，建交要入聯就比較快」。

游錫堃還透露，酈英傑日前離台前有透過電話向他聯繫，他也建議美國「應該考慮把中國畫防線」，如果中共軍機繼續侵擾台灣領空、繞過海峽中線，或是繼續進行挑釁的行為，美國政府可以考慮在短時間內，就承認台灣是一個國家，並且馬上恢復建交。

不過，游錫堃也坦言，依照目前的局勢發展，台美建交當然非常困難，「不是喊建交就建交，但是也不是都不可能」，台美如果可以恢復建交，台灣要入聯就很容易。

游錫堃認為，現在的國際情勢瞬息萬變，很難決定要怎樣就怎樣，美國總統拜登對中共的新圍堵政策已經形成，而且堅定的立場不輸川普，雖然看起來拜登不會支持台灣獨立，「但是嘴巴這樣講，行動上都已經把台灣當成一個國家的規格在處理」。

游錫堃強調，美國政府要不要承認台灣是一個正常國家，其實在很短的時間內就可以決定，「尤其如果中共太過分時，喊承認就承認了」。

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