時代雜誌世界最佳百大景點！　台北獲選「文化寧靜城」

▲臺北表演藝術中心。（圖／記者姜國輝攝）



文／中央社記者周世惠舊金山24日專電

時代雜誌公布2021年全世界最佳百大景點，台北因今春開幕的國家攝影文化中心、預定明年揭幕的北藝中心和去年登上全球首座都會寧靜公園的陽明山國家公園而入選。

台北因多座近期登場和即將問世的人文建築，墊高文化之都的地位，獲得時代雜誌肯定為今年度全世界最棒的100個景點之一。

Taipei is recognised by @TIME Magazine as one of the world's 100 greatest places of 2021. https://t.co/IHG5ELEPdk — Taiwan in the UK (@Taiwan_in_UK) July 21, 2021

今年春天在台北開幕的國家攝影文化中心成為致力於研究、保存和展示台灣攝影歷史的重鎮。此外，2022 年即將登場的台北表演藝術中心（北藝中心），以其巨大銀色的圓球造型突出於建築物的一側，外觀引人注目，勢將成為台北的另一個城市地標。

眾所矚目的建築新品還有希爾頓集團（Hilton）旗下的台北時代寓所，內有175間客房，建物外觀以黑白、方框的設計著稱，意在喚起膠捲底片的意象。

▲今春開幕的國家攝影文化中心。（圖／翻攝自國家攝影文化中心官網）



至於想跳脫城市的歡趣和快節奏、找尋喘息空間的遊客，時代雜誌建議造訪台北近郊的陽明山國家公園。在2020年6月，陽明山國家公園被列為世上第一座都會寧靜公園。

▲台北時代寓所2020年12月開幕。（圖／台北時代寓所提供）



在本月分時代雜誌公布今年度100個最值得探索的世界非凡勝地，還包含南極。而其中入選的亞洲地點另有中國北京，理由是「動感十足的大都會」、麗江為「冒險的起點」；日本有「展現北方文史」的北海道、「生動有趣」的大阪、「為奧運賽做準備」的東京登榜；南韓慶州被喻為「歷史瑰寶」。

另外，泰國以「動感之城」首府曼谷和考艾國家公園（Khao Yai National Park）入選；胡志明市被形容有「越南的味道」、富國島（Phu Quoc）擁有「田園詩般的天堂」；印度齋浦爾（Jaipur）是「天文的天堂」；菲律賓施亞高（Siargao）適合衝浪；柬埔寨的暹粒（Siem Reap）富有野生動物和奇觀；新加坡是「最高級的城市國家」等。