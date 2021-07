時代雜誌世界最佳百大景點！　台北獲選「文化寧靜城」

▲臺北表演藝術中心。(圖/記者姜國輝攝)



文/中央社記者周世惠舊金山24日專電

時代雜誌公布2021年全世界最佳百大景點,台北因今春開幕的國家攝影文化中心、預定明年揭幕的北藝中心和去年登上全球首座都會寧靜公園的陽明山國家公園而入選。

台北因多座近期登場和即將問世的人文建築,墊高文化之都的地位,獲得時代雜誌肯定為今年度全世界最棒的100個景點之一。

