美副國務卿雪蔓今訪陸　王毅前一天嗆：美國自以為高人一等

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今（25日）將展開訪陸行程，大陸外交部長王毅在此前一天表示，美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等，「如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」

根據大陸外交部官網消息，王毅24日在四川成都與巴基斯坦外交部長庫雷希舉行第三次中巴外長戰略對話，並回應記者的提問。

對於美國國務院發言人在雪蔓出訪前指出，「美國將從『實力地位』出發與中國打交道」，王毅回應，美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等，「但是，我要明確地告訴美方，這個世界上從來不存在高人一等的國家，也不應該有高人一等的國家，中國更不會接受任何國家自詡高人一等。」

王毅強調，「如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」

據大陸外交部先前通報，雪蔓於25日至26日訪問天津，屆時大陸外交部主管中美關係的副部長謝鋒將與雪蔓會談，之後，大陸國務委員兼外長王毅也將會見雪蔓。

▼美國常務副國務卿雪蔓。（圖／路透社）

