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印度爆另一流行病！黑白黃綠「4色真菌」齊發　3染疫童摘除眼球

▲▼印度國內毛黴菌感染症（Mucormycosis，又稱黑真菌症black fungus）突破3.12萬例，醫生用內視鏡觀察患者鼻竇。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度國內毛黴菌感染症（又稱黑真菌症）突破3.1萬例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

印度多月前傳出毛黴菌感染症（Mucormycosis，又稱黑真菌症black fungus）開始在各地流行，5月陸續又出現多人感染白真菌症，還有一名男患者體內同時出現黑、白、黃3種真菌症，然而，中央邦一名34 歲男性新冠患者15日被診斷出感染綠真菌症，成為印度有史以來的首例病患。

▲▼印度國內毛黴菌感染症（Mucormycosis，又稱黑真菌症black fungus）突破3.12萬例，醫生用內視鏡觀察患者鼻竇。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度醫生用內視鏡觀察就醫者鼻竇，是否罹患真菌感染症。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《印度時報》等媒體報導，印度此前報告有3.1萬人感染毛黴菌症（黑真菌症），2100人因此死亡。孟買18日3名年僅4歲、6歲和14歲的兒童也因罹患毛黴菌症而摘除雙眼，其中4歲與6歲幼童是新冠肺炎確診者，就醫時已有單邊眼睛嚴重感染失明，另一名14歲孩子則有糖尿病問題，到院48小時內其中一只眼睛就發黑了，醫師診斷發現，真菌已經在他的鼻竇擴散，所幸未侵入腦部。

報導指出，除了毛黴菌症（黑真菌症）之外，印度5月傳出多人感染白真菌症（white fungus），又在月底發現一名45歲男性體內同時存在黑、白真菌症與首次發現的黃真菌症（yellow fungus）。如今，印度中央邦34歲男性新冠患者又在15日被診斷出綠真菌感染症（green fungus），成為印度史上首例綠真菌感染病例。據悉，他入院時肺部已經因為新冠病毒而損傷90%。

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲印度新冠疫情慘況尚未完全恢復，毛黴菌感染症與白、黃、綠3種真菌症又陸續在各地傳出病例。（圖／路透）

報導指出，綠真菌是由麴黴菌屬（Aspergillus）真菌而引發的疾病，是世界上常見的真菌類別，印度斯里阿羅比多醫學科學研究所（SAIMS）呼吸醫學博士杜希（HoD Ravi Dosi）表示，白、黃、綠真菌症是因為在實驗培養與測試中出現不同顏色而有不同命名，基本上都是麴黴菌所造成，可以快速檢測出來。

不過，毛黴菌症（黑真菌症）卻與以上3種真菌不同，是由毛霉菌所引起，無法快速診斷出來，而且通常死亡率高達50%，染疫後健康會受到永久損害，盡早就診之外，控制血糖、緊急清除壞死組織和進行抗真菌藥物等干預治療也很重要。據BBC報導，早在新冠疫情之前，印度的毛黴菌症發病率就高於其他國家，然而，當新冠病毒破壞了肺部或免疫系統時，每天吸入的真菌孢子就可能在鼻竇或呼吸道中生長。

報導指出，印度糖尿病患者比例較高，而血糖高會使患者組織變得相對酸性，促進毛黴菌的良好生長，患者從鼻腔或鼻竇感染毛黴菌後，容易擴散到眼睛導致失明，或擴及大腦，引起頭痛或癲癇症狀。而印度在新冠疫情下醫療系統幾乎崩潰，可能延誤患者就醫，另外抗黴菌藥物「兩性黴素B」（Amphotericin B）也有嚴重短缺的情況，目前印度許多邦已宣布毛黴菌症成為流行病（epidemic）。

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