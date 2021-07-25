iPhone 13史上最貴！　分析強調2大升級：最大容量1TB

▲即將登場的iPhone 13系列，配色和功能多次在網上流傳。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）的iPhone 13系列手機將於9月登場，早前洛杉磯證券公司Wedbush分析師稱，這次所有型號都配有光學雷達（LiDAR），且Pro型號將有高達1TB的容量；然而TrendForce在最新報告中指出，「兩種說法都不是真的」，LiDAR只會配在2個Pro型號上，且最大容量仍是512GB。

快科技報導，儘管被TrendForce指為假消息，但Wedbush長期關注亞洲供應鏈，此前已經說過iPhone 13系列手機所有機型都將採用光學雷達（LiDAR），這款高階功能不再是Pro型號讀想，現在又重申一次這項說法，以及指出iPhone 13 Pro和13 Pro Max的容量選擇，擴大到1TB，若果真如此入門型號的容量也就有機會從128GB和256GB再擴大一倍。

光學雷達掃描器能透過雷射光自物體來回的時間，判斷並生成用戶所處空間的深度圖，並能夠對物體進行3D識別和距離感知，這項功能不但能提高手機鏡頭拍攝的能力，也能增加AR應用能力。

Wedbush還聲稱為了保障iPhone 13系列的影像水準，蘋果還會將全系列升級全新A15仿生處理器，以提升用戶使用體驗；而新技術和提高至1TB的容量配置，iPhone 13系列價格也會跟著創下新高，頂配版手機價格更是輕鬆衝破天花板，成為史上最貴的iPhone手機。