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快訊／台中急診醫護確診！打過AZ接觸新北染疫者　全院緊急採檢

▲▼盧秀燕在疫情記者會中說明加強快打站設備預防民眾混打。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕疫情記者會說明。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中24日傳出本土確診1例個案，據了解是家住北屯區，24歲林新醫院急診室男工作人員（案15659）目前住院隔離治療中。台中市衛生局表示，此案已匡列5名接觸者隔離，並已完成急診清消，醫院急診49名工作人員昨晚已完成採檢，全數陰性。其餘全院醫護及工作人員將於7月26日前陸續完成採檢，市府團隊繼續努力，守護市民朋友的健康安全。

市府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市府表示，今日新增的個案於5月21日接種AZ疫苗第一劑，7月9日至12日曾有新北旅遊史，期間曾接觸新北個案15619（該案7月22日出現症狀，當日採檢確診），7月19日出現咳嗽等不適症狀，22日因被匡為案15619的接觸者，由衛生局安排採檢後確診。

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市府指出，目前已匡列5名接觸者居家隔離與採檢，包括同住家人2名、朋友3名，另職場接觸者5名，因皆已接種第一劑疫苗，列自主健康管理並採檢。目前已完成急診分區清消，院內環境的採檢皆為陰性。

針對林新醫院全院人員採檢情形，市府表示，昨日晚間完成急診49名工作人員採檢，全數陰性，院內其他員工則陸續於今日至26日完成採檢。

此外，針對疫苗覆蓋率，市府表示，截至今日上午8時止，台中已施打第一劑疫苗的人數達69萬998人，18歲以上疫苗應接種覆蓋率為29.46%，全市人口覆蓋率則是24.5%，市府將持續穩定替民眾施打疫苗。另，台中疫苗剩餘率截至昨日上午10時為12.58%，為六都第二低；若含中央專案的疫苗，剩餘率是12.79%，也是六都第二低，市府將持續努力，提升市民健康防護力。

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