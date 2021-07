東奧爆首例運動員「出賽後確診染疫」！　奧組委正確認是否擴散

▲ 弗羅林因確診無法參加復活賽。(圖/達志影像)

記者陳宛貞/綜合外電報導

東京奧運開幕後賽事第一天,《日本放送協會》(NHK)24日最新消息指出,荷蘭划船選手弗羅林(Finn Florijn)成為首名出賽後確診新冠肺炎的運動員。

東京奧組委稍早說明,弗羅林23日參加男子單人划艇預賽,賽後接受PCR檢測呈陽性,原定24日出戰復活賽,但因確診被迫棄權。委員會正加緊確認疫情是否擴散到選手團或其他選手。

荷蘭皇家划船協會也在推特發文說明,弗羅林在日本接受檢測呈陽性,將退出比賽。

Finn Florijn is positief getest en in quarantaine gegaan. De skiffeur kwam vrijdag nog uit in de heats van de skiff en zou zaterdag een herkansing varen, maar kan zijn toernooi niet vervolgen.



Lees meer via: https://t.co/mhPVMHLoLB Foto: @MerijnSoeters pic.twitter.com/eJFKOzyZIK