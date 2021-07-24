像做小偷⋯外送員「躲公園吃飯」被罵自私　揭心酸：客人良心呢？

▲疫情期間民眾多數依賴外送解決三餐、民生用品補給。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

疫情期間無論是外食族或是家庭主婦、主夫都得依賴「外送」來滿足三餐及民生用品補給，而「外送員」便成了奔走於巷弄間的「前線英雄」，必須冒著極高的染疫風險進行外送到家服務，就有外送員分享疫情前後的心得感想，坦言不僅吃飯就要像小偷一樣偷偷摸摸，還有夥伴躲公園用餐被飆罵「沒良心」，但也無奈表示其實有遇過隔離中的消費者不會表明「正在隔離」，仍堅持送到家門口，笑說：「真的完全取決於客人良心。」

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▲張姓女外送員騎重機外送。（圖／外送員提供）

一名在台北外送的張姓女外送員分享，全台升至3級防疫警戒後，店家、超商等都不外借廁所，大多時候都得憋尿先外送，尤其是吃飯「就好像做小偷一樣。」必須時刻觀察身旁是否有人，「沒人的地方就趕快偷吃一口。」為了墊肚子在超商買的麵包得跑好幾單才能吃完，更透露身邊有夥伴躲在公園吃飯遭到正義魔人飆罵，「你這個自私鬼，口罩脫下來，防疫期間沒有良心？」讓他們備感委屈，但為了工作還是得忍耐。

女外送員指出疫情前後感受最深刻的地方就是「客人不敢接近外送員了。」原因是消費者擔心外送員接觸較多的人群，也可能送到有隔離區的，不過她也無奈吐露心酸，其實有些消費者也不會透露自己正在隔離當中，過去就曾送過1個隔離戶，「要送上去剛好有社區警衛問要送到幾號，提醒我送到門口就好。」才知道這位民眾正在隔離中，「有些客人不會講有些會說，完全取決於客人良心。」強調做好自身防疫工作才是最重要的。

「這是我的工作，既然要賺錢就必須要有一些付出，盡量保護好自己，口罩戴好、酒精戴好，每天出去量體溫。」就是為了保護自己、家人以及客人。

▲陳姓外送員表示疫情大爆發後感受最深刻的是民眾對外送員反感度變高了。（圖／外送員提供）

另一於桃園服務的全職陳姓外送員也分享，疫情期間感受最深刻的就是民眾反感度變高了，儘管自身做好防疫措施，包括戴口罩、噴酒精等，卻還是會因為在空曠地區、躲在公園脫口罩吃飯引來一些目光，十分無奈，不過他也認為外送員本來就是服務行業，尤其在疫情期間顯得更加重要，只能努力克服無法吃飯、上廁所的難題。

不過陳彥融也透露疫情期間遇上不少送暖的客人，「最特別的是準備1套有酒精、口罩、濕紙巾的防疫包，雖然放在門口但也寫了卡片，『辛苦您，感謝您，防疫期間辛苦了。』」也有人特別多叫1份餐點、飲料等並備註「給您喝的，辛苦了。」都讓他感到十分暖心。