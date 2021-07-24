曾3次以「Taiwan」為隊名參加奧運！進場舉「青天白日滿地紅」國旗

▲林鴻遠舉著「Under Protest」的布條。（圖／翻攝自維基百科／Harry Pot / Anefo）

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運23日晚間舉行開幕式，台灣雖以「中華台北」名義參賽，但在進場順序是用的台（た，Ta）排序，NHK轉播時也直接稱呼「台灣」，不過在歷史上，台灣曾有3次以「Taiwan」為隊名參加奧運，並在開幕繞場中揮舞著台灣「青天白日滿地紅」國旗。

1960年代的夏季奧運共舉辦三次，分別是1960年的羅馬奧運、1964年的東京奧運，以及1968年的墨西哥奧運。1960時，在羅馬年會決議中，雖然接受中華民國奧委會的會籍名稱，但是在派遣代表團時，只能以指定地區的名稱「台灣」（英文名稱：FORMOSA）參加奧運。

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因此，1960年在義大利羅馬舉行的奧運會，台灣代表隊以Taiwan/Formosa參賽，並在開幕典禮中，由走在入場代表團最前頭的當時總幹事林鴻遠，手持「Under Protest」（抗議中）的白布橫幅進場，抗議被迫使用「台灣」做為表隊名稱的不滿。

然而，1964年東京舉辦的夏季奧林匹克運動會，中華民國便以主辦國語言「中華民國」（日語：中華民国）、國際奧委會語言「台灣」（英語：Taiwan；法語：Taïwan；編碼：TWN）的名義參加比賽，在進場時，名牌上寫得就是TAIWAN下方還有中華國民的小字。

1968年的墨西哥奧運會，台灣選手也是以Taiwan（ TWN ）的名義參加奧運。值得一提的是，1964年東京奧運的聖火有傳到台北，是史上的第一次，也是目前為止唯一的一次，且由於中國代表隊的名稱被使用，導致中華人民共和國1964年無法出席奧運會。