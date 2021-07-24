　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

記者葉國吏／綜合報導　

日前網路上瘋傳一台被稱為重機界「法拉利」的Ducati Panigale，在台74線飆破300 km/hr，台中警分局循線抓到人。當地車有看到影片也針對車主起底，透露這個人相當高調，但不是富二代或小開，連買個手套、皮衣等相關配件，都猶豫再三。

網路上流傳一段重機騎士的自拍影片，影片顯示出一台Ducati沿著北屯區太原夜市，從太原交流道上台74線，一進匝道騎士就開始一路狂飆，時速破百，完全無視限速標誌，其時速更一度快到儀表板上限而無法顯示。

▲▼陳姓男子騎有重機界法拉利之稱的杜卡迪在台74線上狂飆。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲陳姓男子騎有重機界法拉利之稱的杜卡迪在台74線上狂飆。（圖／翻攝自記者爆料網）

台中警分局也循線逮到該名在台74線狂飆的陳姓騎士。台中市第五分局指出，陳姓騎士為炫耀其駕車技術高超，又為避免警方查緝，所以在影片中僅秀出儀表板，沒有其他細節線索，不過警方一路過濾，終於查出陳姓騎士是17日清晨5點多，自住處駛出後，沿太原路匝道上台74線一路狂飆。而陳男為避免引人側目，更以偽造車牌上路。

警方蒐證齊全後，22日聲請搜索票獲准，23日清晨將陳男和其重機查扣到案，並依公共危險罪、偽造特種文書移送法辦，同時舉發陳男危險駕駛，合併最高可處3萬4800元。

根據《自由時報》報導，當地車友透露，陳姓車主曾有多次高調騎這輛車上街，但他不是富二代或小開，因為他連買手套、皮衣等相關配件都猶豫再三，卻又常騎這輛大型重機車高調炫耀，兩者呈強烈對比。

ET快訊
醫點出「727降二級」最勇敢措施：想到都會頭皮發麻
莫德納第二劑是大魔王！旅美網紅曝強烈副作用　打前1招降痛感
南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」　國名打上：台灣、半導體發達
快訊／東奧划船「甜姐兒」黃義婷複賽小組第2　晉級24強
快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤
《超級變變變》讓東奧超好玩！可愛1失誤成亮點　觀眾感動看哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　2年前承包商　

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴！人車滑行50公尺　晚間宣告不治

船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押凌虐22小時逼吐800萬

就坑你不敢當場點鈔！勾退休警當軍師黑吃黑　450萬保時捷爽代步

烟花挾豪雨狂灌北台！桃園復興山區土石流警戒　緊急撤離338人

板橋運將宿舍惡火奪4命！黃昏之戀夫妻成焦屍　倖存者難逃死劫

快訊／瑞芳台二線擦撞砂石車　客運車頭凹陷擋風玻璃碎裂

大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒　但法官這樣看

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　2年前承包商　

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴！人車滑行50公尺　晚間宣告不治

船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押凌虐22小時逼吐800萬

就坑你不敢當場點鈔！勾退休警當軍師黑吃黑　450萬保時捷爽代步

烟花挾豪雨狂灌北台！桃園復興山區土石流警戒　緊急撤離338人

板橋運將宿舍惡火奪4命！黃昏之戀夫妻成焦屍　倖存者難逃死劫

快訊／瑞芳台二線擦撞砂石車　客運車頭凹陷擋風玻璃碎裂

大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒　但法官這樣看

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

大谷翔平睽違49場坐板凳未先發　梅登說明原因

台灣太難搶灘！　美軍事記者曝「台中港」是共軍第1目標

「小丑女」瑪格羅比認：曾和約翰希南睡了兩年！　自爆半夜常嚇醒

林宥嘉消失社群5個月「宣布好消息」！　歌迷見關鍵字暴動了

60萬有找「德製百變電動車」！模組化設計皮卡、露營車都可以

葉國華／雙黑天鵝飛來！房市反轉論蔓延　決策需加快

15歲少女溺水！　救援犬「海中冒顆頭」狗爬式拉上岸感動萬人

日本先發投手輪值　關鍵第3戰交給田中將大

東奧正名「台灣」爆紅NHK女主播是她　有名模笑顏的高材生正妹

雪乳5胸妹創業「依偎床畔」魔鬼視野曝　高CP值老司機眼灼傷

社會熱門新聞

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴　宣告不治

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

櫻花妹遇惡房東　驚恐帶行李逃跑

即／2歲姊睡覺橫壓　5月大男嬰送醫亡

軍迷近距離直擊塔江艦直呼過癮

前四海幫主趙經華傳病逝

彰化人被騙喝3年「重金屬髒水」

命案現場曝！偷電纜「被拖下車狂毆」夫死妻重傷

即／慶欣欣鋼鐵廠「機具起火」煙狂竄！警消搶救中

烟花外圍環流豪雨　汐止康寧街土石砸休旅車

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

更多熱門

相關新聞

杜卡迪車神飆破300　囂張騎士下場曝

杜卡迪車神飆破300　囂張騎士下場曝

日前網路上瘋傳一台被稱為重機界「法拉利」的Ducati Panigale，新車市價約163.8萬，疑似無掛牌騎上台74線，行駛時速飆破300 km/hr，把快速道路當成賽道，而台中警分局日前也終於抓到人了！

杜卡迪「霸氣惡魔重機」推新年式

杜卡迪「霸氣惡魔重機」推新年式

MotoGP／VR46明年進軍頂級賽事

MotoGP／VR46明年進軍頂級賽事

杜卡迪入門跑車重機改款變帥了

杜卡迪入門跑車重機改款變帥了

杜卡迪超好玩滑胎重機新年式登場

杜卡迪超好玩滑胎重機新年式登場

關鍵字：

杜卡迪

讀者迴響

熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

鄭州OL指揮地鐵乘客自救　卻永遠留在車廂

哈薩克美女掌旗太正了！網呼天使下凡

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

莫德納第二劑是魔王！網紅曝副作用…1招降痛感

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面