台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

記者葉國吏／綜合報導

日前網路上瘋傳一台被稱為重機界「法拉利」的Ducati Panigale，在台74線飆破300 km/hr，台中警分局循線抓到人。當地車有看到影片也針對車主起底，透露這個人相當高調，但不是富二代或小開，連買個手套、皮衣等相關配件，都猶豫再三。

網路上流傳一段重機騎士的自拍影片，影片顯示出一台Ducati沿著北屯區太原夜市，從太原交流道上台74線，一進匝道騎士就開始一路狂飆，時速破百，完全無視限速標誌，其時速更一度快到儀表板上限而無法顯示。

▲陳姓男子騎有重機界法拉利之稱的杜卡迪在台74線上狂飆。（圖／翻攝自記者爆料網）

台中警分局也循線逮到該名在台74線狂飆的陳姓騎士。台中市第五分局指出，陳姓騎士為炫耀其駕車技術高超，又為避免警方查緝，所以在影片中僅秀出儀表板，沒有其他細節線索，不過警方一路過濾，終於查出陳姓騎士是17日清晨5點多，自住處駛出後，沿太原路匝道上台74線一路狂飆。而陳男為避免引人側目，更以偽造車牌上路。

警方蒐證齊全後，22日聲請搜索票獲准，23日清晨將陳男和其重機查扣到案，並依公共危險罪、偽造特種文書移送法辦，同時舉發陳男危險駕駛，合併最高可處3萬4800元。

根據《自由時報》報導，當地車友透露，陳姓車主曾有多次高調騎這輛車上街，但他不是富二代或小開，因為他連買手套、皮衣等相關配件都猶豫再三，卻又常騎這輛大型重機車高調炫耀，兩者呈強烈對比。