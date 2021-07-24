　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化慶欣欣煉鋼廠大火毒煙四竄　空污最重將罰500萬

▲慶欣欣鋼鐵廠大火。（圖／彰化縣消防局提供）

▲慶欣欣鋼鐵廠大火。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣鋼鐵集團旗下電爐煉鋼廠之一，伸港慶欣欣鋼鐵(上市櫃)，昨日下午2點6分疑似回熔鋼鐵時高溫不慎悶燒竄火，波及整棟3樓鐵皮屋建築，廠內緊急撤離上百名員工，消防局據報後進內部灌泡沫水線2小時控制火勢，環保局前往空污氣體檢測，pm2.5一度高標紅色警戒，最重將裁罰500萬元。

昨日下午伸港鄉風勢強大，機具重油燃燒濃煙密布，隨著北風不斷的四處飄散，消防局也提醒民眾務必緊閉門窗減少外出，環保局長江培根指出，下午也到火場進行24小時戴奧辛氣體檢測採樣，pm2.5高達178ug/m3（微克／立方公尺）直飆紅色警戒。彰化縣環保局長江培根表示，若是人為過失造成火警，會以化驗結果當裁罰標準，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲慶欣欣鋼鐵廠內部機具大火造成悶燒。（圖／彰化縣消防局提供）

火場指揮官，消防局第一大隊副隊長黃琮棋指出，火勢侷限在1樓機台處，工廠內有6座機台，每座各有600公升以上重油，其實燃燒能量很大，第一時間用泡沫做壓制，其中2台作業機台疑似熔鐵時不慎起火，消防局派遣30多名消防人員和20多台消防救護車輛前往，廠方也緊急疏散員工，沒有人員傷亡受困。

彰化縣議員賴清美對此表示，工廠經常發生工安意外，22日才跟勞工處要工安事件資料沒想到今天又發生大火。

▲慶欣欣鋼鐵廠大火。（圖／彰化縣消防局提供）

▲消防隊佈泡沫水線灌救。（圖／彰化縣消防局提供）

對此，勞工處長柯呈枋對此指出，工安業務權責在勞動部職業安全衛生署，中部縣市工廠由中區職業安全衛生中心稽查，縣府勞工處會調派工安輔導團加強宣導，輔導業者改善工廠作業環境，加強人員管理和機器操作熟練度，降低工安意外。

玉山上的魔神仔？「黃衣小飛俠」恐怖目擊證詞　網友一看驚：我22年前遇過

55元吃到《料理之王》大廚級美食！川味辣雞、黑椒牛柳　5分鐘就搞定

ET快訊
外送到「18億陶朱隱園」　網笑：小費就轉6000元！餐點明細
快訊／「柔道型男」楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉級4強
福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」　就是不提台灣！被踢出球評陣
友嗨：爸媽都打疫苗了！　藍心湄「細看英文」尷尬問：要告訴她嗎
快訊／桌球混雙林鄭配太強勢　4比0宰印度組合晉8強
快訊／再傳捷報！驚奇柔道女將林真豪　「最後16秒終結對手」闖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

烏日偵查隊長被爆逼信教捐款　他反擊：不滿考績差亂檢舉

誆中獎換下注！一張廢紙連詐西門町彩券行　賴皮男：我沒錢還

烟花挾豪雨！新北「秀朗橋下游＋左岸觀河亭」自行車道淹沒

彰化慶欣欣煉鋼廠大火毒煙四竄　空污最重將罰500萬

杜卡迪用廢五金半價入手！圈內人曝「300無牌哥」黑歷史：老鼠屎

神鬼房仲找人頭詐屋主辦過戶　貸走900多萬落跑

28歲男抽菸沒戴罩！賴皮坐地上不走…腰間「露出一截」秒被警壓制

高雄女躺馬路想碰瓷？疫情失業又丟了「免費飯票」...喝醉了

10億大麻農場搞連鎖！加盟金180萬擴點33處　鬼扯為救癌末病人　

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

烏日偵查隊長被爆逼信教捐款　他反擊：不滿考績差亂檢舉

誆中獎換下注！一張廢紙連詐西門町彩券行　賴皮男：我沒錢還

烟花挾豪雨！新北「秀朗橋下游＋左岸觀河亭」自行車道淹沒

彰化慶欣欣煉鋼廠大火毒煙四竄　空污最重將罰500萬

杜卡迪用廢五金半價入手！圈內人曝「300無牌哥」黑歷史：老鼠屎

神鬼房仲找人頭詐屋主辦過戶　貸走900多萬落跑

28歲男抽菸沒戴罩！賴皮坐地上不走…腰間「露出一截」秒被警壓制

高雄女躺馬路想碰瓷？疫情失業又丟了「免費飯票」...喝醉了

10億大麻農場搞連鎖！加盟金180萬擴點33處　鬼扯為救癌末病人　

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

東奧國手團11人來自新北　侯友宜：要成為選手最大後盾

南韓國會通過第5次紓困！88%民眾「每人領25萬韓元」　下月中發放

驚奇林真豪8強落敗　仍有拼銅牌機會

疫情期要員工簽「減薪協議」紓困金卡關　勞工局介入協助！

快訊／金門跟進「開放內用」！楊鎮浯：均依中央相關規範

媽我回來了！黑白汪「穿長長雨靴」出現　跟上衣同系列超呆萌

風雨英雄曝！烟花襲北台山區904戶停電　這一幕讓人感謝

外送到「18億陶朱隱園」　網笑：小費就轉6000元！餐點明細看傻了

壓制王楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉級4強

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

永和里長遭當街痛毆　藏鏡人落網3煞動機曝光

櫻花妹遇惡房東　驚恐帶行李逃跑

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

即／2歲姊睡覺橫壓　5月大男嬰送醫亡

國中棒球隊驚爆霸凌　 囂嗆校長：不是在玩

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴　宣告不治

軍迷近距離直擊塔江艦直呼過癮

陌生甜美辣妹「教投資」！他秒奔銀行

前四海幫主趙經華傳病逝

勾人夫5度摩鐵激戰！已婚櫃姐喊：犯了不該犯的錯

杜卡迪車神飆破300　囂張騎士下場曝

更多熱門

相關新聞

嘉義鹿草倉庫大火　燒光光

嘉義鹿草倉庫大火　燒光光

嘉義縣鹿草鄉24日上午4時許發生罩倉庫火警，所幸警消到場髓級拉水線控制火勢並未傳出人員傷亡，相關起火原因及財損正由火調人員進行調查。

倖存者難逃死劫　板橋運將宿舍大火奪4命

倖存者難逃死劫　板橋運將宿舍大火奪4命

長榮鋼通過2.2元現金股利　鋼構市場穩健成長

長榮鋼通過2.2元現金股利　鋼構市場穩健成長

運將宿舍大火3死1傷　黃昏之戀夫妻成焦屍

運將宿舍大火3死1傷　黃昏之戀夫妻成焦屍

計程車員工宿舍大火釀3死！夫妻倒在木隔間燒成焦屍

計程車員工宿舍大火釀3死！夫妻倒在木隔間燒成焦屍

關鍵字：

慶欣欣鋼鐵上市伸港火警

讀者迴響

熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

《屍戰朝鮮》人吃人是真的！

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

哈薩克美女掌旗太正了！網呼天使下凡

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面