彰化慶欣欣煉鋼廠大火毒煙四竄　空污最重將罰500萬

▲慶欣欣鋼鐵廠大火。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣鋼鐵集團旗下電爐煉鋼廠之一，伸港慶欣欣鋼鐵(上市櫃)，昨日下午2點6分疑似回熔鋼鐵時高溫不慎悶燒竄火，波及整棟3樓鐵皮屋建築，廠內緊急撤離上百名員工，消防局據報後進內部灌泡沫水線2小時控制火勢，環保局前往空污氣體檢測，pm2.5一度高標紅色警戒，最重將裁罰500萬元。

昨日下午伸港鄉風勢強大，機具重油燃燒濃煙密布，隨著北風不斷的四處飄散，消防局也提醒民眾務必緊閉門窗減少外出，環保局長江培根指出，下午也到火場進行24小時戴奧辛氣體檢測採樣，pm2.5高達178ug/m3（微克／立方公尺）直飆紅色警戒。彰化縣環保局長江培根表示，若是人為過失造成火警，會以化驗結果當裁罰標準，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

▲慶欣欣鋼鐵廠內部機具大火造成悶燒。（圖／彰化縣消防局提供）

火場指揮官，消防局第一大隊副隊長黃琮棋指出，火勢侷限在1樓機台處，工廠內有6座機台，每座各有600公升以上重油，其實燃燒能量很大，第一時間用泡沫做壓制，其中2台作業機台疑似熔鐵時不慎起火，消防局派遣30多名消防人員和20多台消防救護車輛前往，廠方也緊急疏散員工，沒有人員傷亡受困。

彰化縣議員賴清美對此表示，工廠經常發生工安意外，22日才跟勞工處要工安事件資料沒想到今天又發生大火。

▲消防隊佈泡沫水線灌救。（圖／彰化縣消防局提供）

對此，勞工處長柯呈枋對此指出，工安業務權責在勞動部職業安全衛生署，中部縣市工廠由中區職業安全衛生中心稽查，縣府勞工處會調派工安輔導團加強宣導，輔導業者改善工廠作業環境，加強人員管理和機器操作熟練度，降低工安意外。

►玉山上的魔神仔？「黃衣小飛俠」恐怖目擊證詞 網友一看驚：我22年前遇過

►55元吃到《料理之王》大廚級美食！川味辣雞、黑椒牛柳 5分鐘就搞定