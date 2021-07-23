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板橋運將宿舍惡火奪4命！黃昏之戀夫妻成焦屍　倖存者難逃死劫

▲▼出租套房大火，釀3死3人輕重傷（圖／記者游宗樺攝）

▲出租套房惡火共造成4人死亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區南雅西路一棟40多年公寓3樓，平時被當作計程車行宿舍，22日凌晨2點許發生大火，一對夫妻被燒成焦屍，屋內另2人送醫後其中一名59歲陳姓男子被救回，但昏迷指數僅剩3在加護病房觀察，23日凌晨5時許因為呼吸衰竭死亡，這場惡火共計帶走4條人命。

據了解，67歲林姓男子曾經是計程車司機，退休後與相戀的61歲林女同居，住在楊姓計程車老闆位在板橋區南雅西路公寓3樓的員工宿舍，每個月3500元承租，2019年林男想給林女一個名份，讓黃昏之戀得以有結果，於是請楊老闆出面證婚，原本要相依為命度餘生，卻因一場大火2人葬身火窟。

這處3樓公寓由楊姓3兄弟共同持有，其中三弟楊姓房東表示，林男與他認識30年，是開設的計程車行司機，住在板橋員工宿舍，林男離婚後與他兒子失聯10多年，後來再與也離婚的林女相戀同居，生活相當簡居，2019年幫他們2人證婚，婚後林男突然中風不良於行，林女還到檳榔攤工作，2人靠著微薄收入及補助款過日子。

▲▼ 出租套房惡火奪2命 。（圖／民眾提供）

豈知22日凌晨2時許宿舍發生大火，林姓夫妻2人來不及逃生，雙雙葬生火窟，警消清理火場時，發現2人被燒成焦炭，四肢都化成灰，僅剩下軀體及頭顱；事後，林男哥哥及林女女兒到場卻無法認出，於是採林姓夫妻組織，與家屬將進行DNA比對，2週後才能確認2人身份，再開出死亡證明。

消防人員在火場內還有救出塗姓男子（82歲）以及陳男，送醫前都無生命徵象，塗男送醫後宣告不治，而陳男雖一度恢復呼吸心跳，但昏迷指數只剩下3，插管在加護病房觀察病情並不樂觀，23日凌晨5時許病危，急救無效宣告不治，家屬將遺體領回後於桃園相驗，初判死因為呼吸衰竭。

新北消防局到場採證後排除人為縱火可能，研判是屋齡老舊，電力負荷大，導致電線走火造成，但後續還是要深入調查起火原因，將追究楊姓房東的刑事責任。

▼火調人員初步排除人為縱火可能。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼火警。（圖／記者呂佳賢攝）

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