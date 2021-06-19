「機車飛人」再戰世界紀錄！騎車飛天慘撞土堆　奪命瞬間影片曝光

▲哈維爾17日練習時意外死亡 。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀、詹雅婷／綜合外電報導

美國28歲摩托車特技表演者哈維爾（Alex Harvill）是兩項摩托車跳躍的金氏世界紀錄保持人，還有著「機車飛人」之稱。他17日來到華盛頓州參加活動，試圖藉由騎車飛越351英尺（近107公尺）的距離來打破新的金氏世界紀錄，但卻在正式挑戰之前的練習中，重重撞上土堆、頭盔瞬間噴飛，緊急送醫後不治。

Motorcycle stuntman/daredevil Alex Harvill dies in crash at Moses Lake Airshow during world-record attempt pic.twitter.com/7RESqqQiCA — dubseatv (@DubseaTV) June 18, 2021

綜合ifiberone、福斯新聞等外媒報導，事發於華盛頓州的摩西湖飛天秀（暫譯，Moses Lake Airshow），這場活動預計17日當地上午10時開始。這對哈維爾來說是個特別的日子，因為他準備挑戰「飛越最長摩托車坡道」的金氏世界紀錄，也就是必須騎車飛越351英尺的距離。

▲美國28歲摩托車特技表演者哈維爾（Alex Harvill）。（圖／翻攝自IG）



哈維爾當天早上先進行150英尺（約45公尺）的第一次暖身練習，當時場邊已有許多民眾買票入場觀看，然而意外就此發生。畫面顯示，他騎著摩托車不斷加速，衝上懸空車道後騰空飛越多輛大型貨車，準備降落在前方的土堆上，但他最終沒有成功抵達目的地，重重撞上土堆，當場從機車摔下，頭盔也噴飛。

這一幕震驚在場所有人，儘管哈維爾在現場接受緊急治療，事後送醫搶救，但最終仍傷重不治。當局現已證實他的死訊，活動主辦單位也透過臉書表示，所有門票銷售收入拿來支付哈維爾的醫療費用。

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