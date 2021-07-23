換IG濾鏡力挺台灣隊！　民進黨「謝謝日本．東奧加油」影片曝光

▲民進黨「謝謝日本．東奧加油」影片今天上線。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運將在今（23日）晚間開幕，民進黨特別推出「謝謝日本．東奧加油」影片，力挺東京奧運。民進黨發言人謝佩芬說，影片以「影像的感謝函」為概念發想，藉此感謝日本於疫情期間捐贈疫苗給台灣，並剪輯成中文與日文發音的兩種版本，希望讓日本友人感受到來自台灣的滿滿祝福。

民進黨為感謝日本援贈台灣疫苗的友好情誼，特別推出「謝謝日本・東奧加油」影片，力挺東京奧運；以及「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡，並且透過蔡英文總統以及民主進步黨的官方LINE帳號提供台灣選手賽程表，要邀請全國民眾在疫情下，一起在家替英勇的台灣代表隊加油！

▼蔡英文在臉書公布台灣東奧選手賽程表。（圖／蔡英文 Tsai Ing-wen臉書，點圖放大）

謝佩芬表示，在「謝謝日本・東奧加油」影片裡，民進黨以一封「影像的感謝函」為概念，呈現台日雙方在許多關鍵時刻展現互相支持的行動，也藉此感謝日本於疫情期間捐贈台灣疫苗，體現了本屆奧運主題口號「United by Emotion」的情感連結，表達兩國溫暖互助的情誼，影片也特別加註中、日文字幕，並準備有中文和日文發音的旁白版本，希望能讓日本友人感受來自台灣滿滿的祝福。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，受疫情影響，雖然本次奧運無法像過往有戶外大型轉播、實體加油活動，可供民眾參與，但希望用更多有創意的方式，讓民眾體會在家看奧運也可以同樣熱血！因此民進黨特別推出「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡和台灣選手賽程表，號召年輕朋友以遵守防疫規範的方式，一同關注本屆奧運賽事，替台灣代表隊選手加油打氣。



《謝謝日本・東奧加油》中文版影片

《謝謝日本・東奧加油》日文版影片

「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡



▲▼民進黨發言人謝佩芬換上「力挺台灣隊」Instagram濾鏡。（圖／民進黨提供）