鴻海董座劉揚偉：將率台灣電動車到各國設廠　深化3+3佈局提高獲利率

▲ 鴻海董事長劉揚偉說明鴻海EV發展策略，並強調產業鏈團隊合作的重要性。（圖／翻攝自鴻海股東會直播）

記者吳康瑋／綜合報導

鴻海(2317)於今（23）日在土城總部召開股東常會。董事長劉揚偉致詞表示，全球電動車產業迎來高成長期，鴻海全力深化電動車（EV ）軟硬體相關佈局，要在產業擔任火車頭的角色，將供應商帶往世界各地，把台灣的EV產業帶向全世界，進而促進台灣的產業升級。

劉揚偉闡述鴻海 EV 發展策略時，特別強調產業鏈團隊合作的重要性，他表示，以MIH聯盟作為平台，已吸引了近1800家廠商加入，將一起搶攻EV市場。鴻海也與中信金合作成立新能源車產業基金，廣邀產業夥伴提早投資布局EV供應鏈。

劉揚偉指出，鴻海將陸續推出電動巴士、電動汽車，以及推進電池、電機領域等關鍵零組件合作；軟體部分，則整合旗下車聯網、自動駕駛、資安與智能座艙等技術，搶攻EV商機以提高獲利率，他也分別就公司現有事業發展、 「3+3」新事業佈局、ESG 願景和股東優惠方案向股東進行報告。

此外、劉揚偉預告，今年鴻海科技日將於10月18日舉行，屆時將向外界展示鴻海在電動車的實體成果。而今年股東常會，因應新冠肺炎疫情以及颱風警報，決定採實體會議搭配線上直播同步 舉行，董事長劉揚偉以視訊連線的方式，與到場參與的股東交流溝通，而未能到場的股東也可以透過鴻海YouTube頻道全程觀看。

▲ 鴻海集團（2317）今（23）日上午在土城總部召開股東會，由董事長劉揚偉主持。（圖／翻攝自鴻海股東會直播）

鴻海股東會發布相關重點摘要如下：

1. 現有事業發展:去年全球受到新冠疫情衝擊，但鴻海公司在全體員工努力下，透 過超前部署防疫工作，降低疫情對營運所造成的衝擊，全年營收 5.358 兆元，今年上 半營收也達到 2.7 兆元，雙雙創下歷史新高。

2. 「3+3」新事業佈局:全球電動車產業迎來高成長期，鴻海佈局產品線從電動巴 士、電動汽車到電動機車，持續拓展海內外合作機會;軟體領域佈局也持續深化，涵 蓋車聯網、自動駕駛、資安與智能座艙等技術，提升軟硬整合能力。在關鍵零組件上， 鴻海透過投資或是 JV 形式，與電池零組件、電機等廠商合作;鴻海也與中信金合作 成立新能源車產業基金，以加速加大 EV 的產業發展。另外為了構築完整半導體產業 鏈，公司亦透過合資、間接投資形式，提供客戶優質穩定的半導體供應，進一步擴大公司在半導體和電動車的佈局。

3. ESG 願景:響應全球節能減碳，去年鴻海的綠能發電達到 10.4 億度，也另外省 下 5 億度電，節省成本約 13 億元;企業社會責任方面，為緩解國內少子化趨勢，鴻海領先全台企業首推「0 到 6 歲公司養」，總計照顧 1,210 位鴻海寶寶，補助金額達 1.76 億元;公司治理的成果上，全球專利核准的數量達到 9.18 萬件，朝著從勞力密 集轉向腦力密集的方向邁進;同時也利用鴻海的影響力，將 ESG 推廣至整個供應鏈。

為感謝股東對公司的長期支持，公司整合多家合作廠商與關係企業，提供股東多項專 屬優惠，產品涵蓋租車、電動機車、電信服務、科技生活產品、醫療保健用品等項目。 同時只要在三創生活園區以及可購樂股東優惠專區中消費，在八月底前，股東消費累 積總額的百分之一，鴻海將同步捐贈公益團體。讓股東在安心消費，享受優惠的同時， 也可以一併對社會作貢獻，攜手善盡企業社會責任。

今天股東會也承認了民國 109 年營業報告書以及財務報表，其中全年合併營收為 5.358 兆元(新台幣，下同)，再創歷史新高;本期淨利歸屬母公司業主為 1,017.95 億元，每股盈餘為 7.34 元。

同時，會中也通過 109 年盈餘分派表案，每股分派 4 元現金股利，股利發放率達 54 %，創下近 20 年新高，並連續 3 年維持在 5 成以上。儘管新冠疫情致使股東會延期 一個月，為維護股東權益，董事會日前也決議今年除息基準日為 7 月 30 日、發放日 為 8 月 20 日，較去年提前 1 天。