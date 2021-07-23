張少熙上任不到1年請辭　台師大校友心疼、2千位體育人換頭貼力挺

▲教育部長潘文忠（左）與體育署長張少熙（右）向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）



記者呂晏慈／台北報導

2020東京奧運在台北時間23日晚上7時正式開幕。對於我國選手在出發時爆出被塞經濟艙的爭議，體育署長張少熙宣布請辭，整起事件等奧運結束後由教育部提專案報告併同處理。但事發至今5日，已經有超過2千名基層運動員、教練和支持者換上「我是體育人、挺張少熙署長」的臉書頭貼力挺。製作頭貼特效框的台師大體育系校友受訪坦言，對張成為全民箭靶感到心疼，希望藉由個人行動送暖，未料有這麼多人都有同樣的心情。

經濟艙爭議引爆連鎖政治效應，被全民罵翻，不僅總統蔡英文、行政院長蘇貞昌皆在第一時間為承諾跳票道歉，上任不到1年的張少熙也扛起政治責任請辭。不過，多位曾與張相處過的台師大學生卻為他抱屈，各自製作臉書大頭貼特效框，表達相挺態度，不到3天獲超過2千人支持，包括國家跆拳道隊前教練李佳融、男籃國手吳岱豪，以及女星黃雨欣的老公、前跆拳道國手劉聰達都紛紛響應。

其中一名製作「挺張少熙署長」頭貼的體育系校友受訪說，19日晚間看到新聞播出張少熙鞠躬道歉的畫面，感到很難過，於是製作了臉書頭貼，希望能默默給予張鼓勵和溫暖，未料當晚就有破千人響應聲援，支持者除了體育圈、師大人之外，也有很多網路意見領袖，顯示自己的想法引發不少共鳴。

該校友坦言，雖然也有持不同意見的朋友，認為「張少熙沒有能力改革，就應該下台」，他也能理解張少熙決定承擔政治責任，但是，面對這次爭議，應該提出更有建設性的具體意見，取代全面否定、甚至人身攻擊。

另一名製作「國手加油，師大人挺張少熙署長」頭貼的台師大校友、學務處專責導師李立旻表示，事發後很多網友為代表團選手抱屈，同時出現各式各樣的評論，雖然樂見大家關心選手，但其中有些文字太偏激，讓她為張少熙感到很心疼，「他是即使不是自己責任，也勇於承擔的人，我完全不懷疑他的為人。」

▲體育署長張少熙。（資料照／體育署提供）

被視作「零負評老師」張少熙勵志口頭禪成經典

張少熙是拳擊國手出身，去年9月從台師大借調至體育署前，曾擔任學務長職務長達7年。一名體育系校友形容，張少熙被視為「零負評老師」，極富舞台魅力，上他的拳擊課只有一個「爽」字可形容，且他常將「沒有痛苦挖空心靈，何來快樂填滿心中」、「生命是燈、夢想是油，若要亮燈，必先加油」等金句掛在嘴邊，是鼓舞學生的動力。

對學生來說，張少熙是一名非常注重學生感受的老師。李立旻分享，過去張負責帶領台師大和景美拔河隊出去比賽，拔河比賽需要大量體力、長期訓練，有些選手甚至需要靠參賽來支撐家中經濟，而張除了在比賽時悉心照顧選手，也會關心選手細微的日常生活及個別條件，例如平時關心並對外募款，支持選手們可以繼續比賽，當發現有選手有讀書潛力，還會特別為他們規劃未來生涯發展，「其實帶隊不一定要做到這麼多，也可以交給下面的人，但他（張少熙）都會願意做，非常關心學生和選手的各項發展」。

李立旻說，張少熙進入中央體制後，非常期待能有新的氣象，但各種議題上可能面臨僵化的制度、舊習，對於懷抱理想、抱負的老師來說，需要耗費很多時間和心力溝通協調，這也是身在公務體系的辛苦的地方。

▲▼ 男籃國手吳岱豪力挺體育署長張少熙。（圖／翻攝自吳岱豪IG）

體育人嘆政治口水消費台灣運動員

一名體育系校友感慨，如果把這次經濟艙爭議的視角拉遠，就會發現台灣社會關心運動員議題的頻率是有週期性的，除了前幾年出現關於體育改革的討論，平時好像也沒有人在關注運動員的權益，唯獨遇到奧運、亞運或其他盃賽期間，只要有任何「意外」發生，就會出現很多帶風向、大力抨擊的「一日鍵盤俠」，然而，這些去脈絡化的攻擊只會讓許多默默努力的人受到傷害，「過多的政治口水，只是週期性地消費台灣運動員而已。」

該校友直言，政府在這次的爭議事件中不是完全沒有責任，但換掉一名體育署長之後呢？台灣體育圈結構性的問題，包括運動員權益、各項體育協會的改革等解決了嗎？儘管張少熙勇於承擔政治責任，外界也應該給他多一點時間，處理現階段大家認為應該處理的議題。

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