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「5色噴煙」歡慶東奧開幕！　日本特技飛行隊東京上空繪五環

記者王佩翊／編譯

日本航空自衛隊「藍色衝擊波飛行隊」23日為了慶祝東京奧運正式開幕，在主場館國立競技場的上空進行飛行表演，以5種顏色的彩色噴煙繪出代表奧運的五環，吸引大批民眾不顧酷暑到場圍觀。

根據《日本放送協會》報導，隸屬於宮城縣航空自衛隊松島基地的藍色衝擊波飛行隊23日中午12時40分左右，配合聖火傳遞的抵達儀式飛行至東京都廳上空，除了領頭的軍機外，另外5架飛機分別噴出奧運代表色藍、黃、黑、綠以及紅等5種顏色，整片天空瞬間被彩色噴煙畫出5條直線，十分壯觀。

▲▼東京奧運彩色噴煙。（圖／路透）

▲藍色衝擊波飛行隊在東京上空進行噴煙表演。（圖／路透）

歷經約10分鐘的飛行後，藍色衝擊波飛行隊抵達即將於今晚舉行開幕式的國立競技場上空1500公尺處，再度噴出5種顏色的噴煙，隨後則在場館正上方的天空繪出5個圓形，代表五環。

另一方面，藍色衝擊波飛行隊也會在8月24日舉行的帕奧會開幕式同樣進行噴煙表演，屆時則會以紅、藍、綠等3種顏色在空中繪出帕奧會的標誌。

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