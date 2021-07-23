戶外強制「全程戴口罩」炸鍋了！　網開罵：根本沒資格叫降級

▲二級警戒指引於23日下午公布。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內疫情大幅趨緩，中央已評估7月27日起全國降至二級警戒，不過不等於解封，依目前規劃，民眾外出仍需全程戴口罩。就有網友在PTT的Gossiping板上回文開罵，「防疫警戒說要降級，戶外強制要求繼續戴口罩，根本就沒資格叫降級！」話題引發共鳴，「出個門還要帶小抄，不然不知道自己到底有沒有違法。」

回文網友一開頭就質疑，待在戶外脫下口罩運動、呼吸新鮮空氣、野餐，只要不是人潮擁擠的地方，到底危險在什麼地方，「目前確診過的案例，到底有幾例是在戶外感染的，指揮中心能說說看嗎？」相較起來，開放內用，還開放室內群聚，卻不開放戶外不用戴口罩，根本沒有道理。

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原PO強調，他並不是說全面不要戴口罩，「你可以規定進夜市、進戶外市場，或是聚集活動等人潮擁擠處，必須強制戴口罩」，但若是在公園跑步、在外面散步、去爬山踏青、去海邊看海，都降到二級的情況下，為什麼一定要全程戴口罩。

▲原PO貼出當初公布的疫情警戒標準及因應事項，認為指揮中心根本在自打臉。（圖／指揮中心提供）

他也貼出指揮中心5月發布的「疫情警戒標準及因應事項」，指出二級基本上就是「擁擠處、沒辦法有社交距離的地方，才要求戴口罩」；三級是「戶外全程戴口罩」；四級是「室內、家戶都全程戴口罩」。

原PO忍不住開罵，「不調整到『到戶外、有社交距離的地方不用全程戴口罩』，就別騙人家叫降級」，一想到到外面跑步、散步，明明降級了卻還得全程戴口罩，就算買水買飲料，也不能邊運動或邊走邊喝，「跟我講這叫降級，降你X的垃圾級。」

話題引發論戰，有人認為不戴口罩就會增加染疫風險；但也有網友理解原PO不開心的點，「降二級，但是依照三級做，真的是……不然就不要降級啊」、「室外強制戴口罩，室內卻部分開放本來就很奇怪」、「乾脆修改規則 ，樣的降級跟內容不同」、「訂一堆規則然後不遵守，厲害了」、「推，我在沒人的戶外也要戴口罩？」

▼降二級7通則3禁止一次看。（圖／ETtoday）