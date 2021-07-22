遭柯P轟沒貢獻！王必勝PO照回應了　「點名感謝這3個人」

▲王必勝在臉書po文回應柯文哲。（圖／取自王必勝臉書）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝在這波本土疫情中，多次前進群聚發生地點成立前進指揮所，其中包括台北市北農群聚事件。但這兩日卻被台北市市長柯文哲嗆「每個口令都我執行的，王必勝有何貢獻？」王必勝也在稍早受訪回應，更在臉書po文，親自點名感謝3個人。

柯文哲21日晚間接受資深媒體人黃光芹專訪，影片於22日對外播出。針對指揮中心指揮官陳時中「帶隊接管北農、環南」的說法，柯文哲直接表示，「不是⋯什麼叫接管？要怎麼接管？」每個動作都是北市府要執行，這要怎麼接管？「每天開聯合指揮所，拜託！每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話。」

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黃光芹追問「是否覺得聯合前進指揮所沒有實質效用？」柯文哲回應，這很簡單，倘若他講的話不算數，那「去訪問王必勝，請他說出對北農有什麼貢獻？讓他自己講！」

而王必勝稍早在臉書發文表示「我去過很多地方參與疫情的處理，也面對過很多不同的團隊。我在現場心裡只想兩件事：第一是趕快把疫情處理下來，第二是如何加強管理讓類似事件不再發生。」、「大家共同的目標，就是『疫情儘快退散，回復正常生活』。至於我自己有什麼貢獻，我沒有往那裡想過。」

他也直言「疫情處理方面，中央、地方、民間三者缺一不可，各司其職，互相合作，這是很基本的概念。過程中發現的問題，透過各種方式去改善，避免重蹈覆轍，也是必要的作為。直到現在，我每天都關注著我去參與處理過的地方，透過在地聯繫的管道，追蹤疫情變化及管理措施的落實……不知不覺間，也跟他們都成了互相關心的好朋友。」

而針對柯文哲的批評，王必勝受訪時也回應「不需要因為他說什麼，而有什麼看法，大家都有各自要做的事情，工作的細節很多，沒有說誰特別比較重要，每個人都很重要啊！這就是一個處理疫情的模式。」

不過，王必勝也在臉書po文中寫道「這次跟台北市府的合作，我還是要謝謝正向積極的黃珊珊副市長、曾共事並學習過的北市聯醫璩大成副總院長、曾是我們部醫夥伴的許家禎副總院長，以及其他默默辛勤工作的市府團隊。」感謝的人「獨漏」柯文哲。

王必勝也解釋「對我來講，我自己是前進指揮所指揮官，台北市前進指揮所的指揮官是黃珊珊，我跟他是對等工作對象，北市聯醫的璩大成、許家禎都是工作中每天接觸的人，所以特別謝謝他們，柯市長是在上位的，沒有特別講，就像我沒有特別謝謝陳時中指揮官。他強調「我沒有特別跳過柯文哲，只是就我的層級跟我工作接觸的人，去謝謝在工作上的合作。」