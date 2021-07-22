台灣基進批柯文哲不如徐耀昌　「自吹自擂有夠不要臉」

▲指揮中心醫福會執行長王必勝。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市環南市場日前爆發群聚感染，指揮中心派出醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官，卻遭台北市長柯文哲高分貝質疑「有何貢獻」，並請王必勝自行說明對北農、環南的貢獻。對此，台灣基進22日表示，苗栗縣長徐耀昌曾親自登門向王必勝致謝，但柯文哲卻自吹自擂談起自己的功勞與貢獻，「有夠不要臉」。

柯文哲22日接受網路節目專訪時表示，「什麼叫接管？要怎麼接管？」，每個動作都是台北市政府要執行，「每天開聯合指揮所，拜託！每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話」，甚至脫口而出「去問王必勝，請他說出對北農有什麼貢獻？讓他自己講！」

台灣基進新聞部主任張博洋表示，台北還沒清零，有人就開始爭功了，比起能不能清零，柯文哲更在意功勞算在誰身上。

張博洋說，本來地方指揮官聽從中央指揮官是天經地義，結果地方指揮官卻抱怨「每個口令都是我執行」，這就像是軍官抱怨國防部長「都是我在帶兵」一樣，搞不清楚狀況又破壞部隊士氣。

張博洋指出，6月15日苗栗縣電子廠疫情終於受控制，徐耀昌親自登門向王必勝致謝，並稱讚為電子產業防疫計畫的里程碑，「徐耀昌有說過都是苗栗縣衛生局執行嗎？！ 」

張博洋痛批，更何況柯文哲還不是說「台北市衛生局執行」，而是說「我」執行，「拜託一下，不管你是自戀還是自我感覺良好，都請有個下限好嗎？！ 」

張博洋也說，屏東被Delta病毒入侵時，中央指派王必勝南下協助，屏東縣長潘孟安也是第一時間感謝中央全力協助，柯文哲防疫慢半拍，爭功衝第一，都還沒看到感謝中央幫忙，倒是理所當然的開始自吹自擂，談起功勞與貢獻，有夠不要臉。

▼柯文哲接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時，反問王必勝「何貢獻之有」，強調一切還不是他在做。（圖／翻攝直播）