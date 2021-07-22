今飆30例全在北部！他崩潰「南部人心裡煩死」：說了被罵沒同理心

▲今天新增30例本土確診。（圖／翻攝自疾管署直播）



記者黃可昀／綜合報導

今天本土確診一口氣新增30例，全集中在北台灣，其中雙北就佔了22例。有網友在PTT問卦「南部人心裡頭會不會煩死了？」雖然他身為北部人，但熬了2個月好不容易要降級，結果雙北又爆出+22，「又是北部佔多數，難免南部人嘴巴雖不敢說，怕被人說沒同理心，心裡頭真的很不是滋味，這種日子要過多久！」

原PO在PTT表示，他身為北部人自己常常在想，每次確診人數都是北部縣市最多，當初升三級警戒也是全台統一，「今天又確診30人，又是北部佔多數」，南部人基於輿論不敢抱怨，但有些人內心多少會不平衡，這2個月來和雙北一樣的防疫標準，雖然確診個案很零星，但也都不敢鬆懈，好不容易撐2個月了，北部又新增30例。

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▲7月22日本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）



他指出，受影響最顯著的就是商家、服務業，「要租房子要水電費要付貸款要付員工薪水的人怎麼辦，快跳樓了！」原本近期都十幾人確診，今天又突然飆到30例，他看了難免感到沮喪，想必南部人更加憂心。

網友留言，「中部也很度爛阿，中部特殊交友圈也是從北部傳來的」、「沒關係啦同島一名，疫情不用分什麼南北」、「南部很悶沒辦法，疫苗就是解決之道」、「本來不覺得，但看到那群看中南部確診少就說蓋牌的就火大」、「要抱怨也是跟鄰居朋友，現在上網murmur只會被出征。」