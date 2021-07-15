開發多元職缺、鼓勵企業設置兒托 　王鑫基： 雙管齊下助女性就業

▲台南市勞工局積極開發多元職缺、鼓勵企業設置兒托， 雙管齊下助女性就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院主計總處統計報告，2020年失業率全國平均3.85％，台南市為3.8％，與高雄同為六都最低，女性失業率為4.1％，與高雄市女性失業率4.2％，女性失業率在六都中，台南市及高雄市偏高，台南市勞工局長王鑫基指出，開發多元職缺、鼓勵企業設置兒托， 雙管齊下助女性就業。

經統計台南市產業特性以製造業居多，求才缺額佔78.27％，較非女性偏好求職類型，勞工局表示持續開發服務、行政、銷售等多元職缺，協助工作媒合，以2021年1至6月女性求職人數為2153人、推介就業人數為1307人，推介就業率為60.70％，與2020年同期1-6月推介就業率57.77％比較，女性就業情況有明顯成長。

台南市長黃偉哲說透過友善職場建立、改善勞動環境均有助於職業婦女再就業，市府訂有「台南市補助雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施經費實施辦法」，補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施及托兒措施，呼籲企業一起建構友善工作環境。黃偉哲進一步表示為提升台市女性就業，除加強媒合外，另開辦餐飲、美容美髮、到宅坐月子服務、照顧服務等高就業率職業訓練，以養成專業技能促進就業，其中2020年照服員培訓女性達894人、就業率為91.53％；美容美髮類、餐飲類等課程有279名女性參訓、就業率達80.62％。

勞工局王鑫基局長表示，為促進二度就業婦女或其他就業條件弱勢女性就業，勞工局開辦新女力就業促進講座、工作坊，規劃「服務產業介紹與趨勢分享」、「求職權益與職場適應」、「職涯實踐與能力探索」等課程，協助其了解職涯發展與就業市場現況，進而協助其重返職場，將預計辦理5場次。此外，2021年已開發741家廠商，提供26594個職缺數，辦理191場徵才活動。6月至7月15日考量疫情，改辦理線上徵才，共51場、提供1744個職缺，勞工局持續推動就業服務，為廠商找人才、為市民找工作。

王鑫基鼓勵雇主可以透過企業幼兒園、聯合托育、社區公共托育家園、職場互助式教保服務中心等多元設（措）施，不僅能幫助企業吸引人才，也有助於女性就業。勞工局2018年迄今補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施及托兒措施，哺集乳室核定58件，托兒設（措）施核定54件，輔導轄區事業單位哺集乳室設置率達88.93%、托兒措（設）施設置率為86.21％。2020年積極輔導在台南科技工業區的大舜鈑金股份有限公司設置大舜科技幼兒園，2021年輔導日揚科技股份有限公司於樹谷園區新廠房設置托嬰中心；如有輔導需求可洽勞工局勞安福利科06-6322231轉5107陳小姐、由專人提供服務，協助企業營造友善職場。

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