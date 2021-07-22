堅收200元疫苗掛號費　「逆時中」診所臉書突發文：被片面停止配發

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全國自6月7日起接種新冠疫苗不需自費，就連掛號費也不用收，但新北一家診所指出「國家說要給掛號費，但是沒下文」。事後該診所發文表示，即日起被片面停止配發疫苗。對此，新北市衛生局回應，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7/21起暫停提供疫苗。

▲新北一家診所遭片面停止配發疫苗。（圖／翻攝臉書）



新北一家張博揚小兒科診所22日發文指出，「本診所因合約內容與官方無法形成共識，即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態），有預約的朋友請速與新北衛生單位聯繫」。

該診所粉專昨發文表示，從第一針開始就有收掛號費，「我們有正式的合約書，有金額，有官印，心安理得，沒有所謂兩邊拿錢這檔事」，「每年的流感疫苗就是這樣子收費，一針補助一百元，然後各院所收取掛號費用」。

張博揚指出，柯文哲先提說北市民免付掛號費，「藍委跟進吵兩天，6/7蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費，但是錢呢？」，「今天7/21結果揭曉，陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了」。

對此，新北市衛生局回應，依中央指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種服務不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵，新北市衛生局也立即通知各診所不收掛號費，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7/21起暫停提供疫苗。