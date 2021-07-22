獨／等到了！漢堡王「東台灣首店」落腳宜蘭　開幕時間、優惠搶先看

▲漢堡王首度進軍東台灣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鄉親們終於等到了！人氣速食品牌「漢堡王」終於進軍東台灣，宣布於宜蘭開出首間門市，地點就在宜蘭火車站對面，消息一曝光吸引大批在地人直呼「太感動了」、「終於必須吃爆」、「我感動得快要哭了」，業者證實消息並搶先曝光開幕時間，將在8月7日正式營業，也有系列優惠一次看。

▲▼漢堡王宜蘭店就開在宜蘭火車站對面。

網瘋傳設點超過1年時間，漢堡王終於確定落腳宜蘭了，這可是東台灣首間門市，地點選在人潮較多的宜蘭火車站對面，大大的招牌3面漢堡王招牌，一共有2層樓且提供內用服務，目前仍在積極裝修中，照片一曝光可是吸引大批宜蘭人興奮直呼「水喔」、「一定要去買來吃」、「讚喔我還不吃爆」，更多人詢問到底何時要開幕。

▲宜蘭店開幕優惠先看。

對此，業者證實籌備超過1年時間，終於要在東台灣開店了，宜蘭門市將在8月7日正式開幕，且開幕首周也將過去期間限定款巧克力華堡、超級重磅花生重2種漢堡搬出來，宜蘭人可要把握機會怒吃一波，至於其他縣市則仍在積極找點，未來皆有機會吃得到這罪惡美味。

另，宜蘭店為慶祝開幕也祭出3大優惠，包括8月7日至9日凡於門市出示「堡哥宣傳車」臉書或IG打卡畫面享超值量套餐免費升級大薯大可、8月24日前買任2套超值量套餐就送聯名提袋1個，以及8月15日起凡消費滿額就送「小華堡買1送1券」，數量有限、送完為止。

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