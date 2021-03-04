女客怨早餐飲料不裝滿　內行人揭「公道高度」：一搖就爆

記者黃翊婷／綜合報導

不少人買早餐時都會順便帶上一杯飲料，一名女網友3日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，不明白為何早餐店的飲料都不裝滿，讓她有點不高興。沒想到意外引出內行人回應，最佳位置是接近九分滿，「裝太滿很危險的，尤其是熱飲，搖一下封膜處就爆了。」

▲使用封膜機的飲料通常都不會裝到滿。（示意圖／記者許力方攝，與本文店家無關）

原PO提問，「現在的早餐店飲料裝不滿，是正常的嗎？」原來，她在早餐店買了一杯飲料，但店員大約只有裝到八、九分滿，讓她覺得很疑惑，同時也有一點不高興，這才決定PO上網詢問大家的意見。

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但大多數網友一看，認為原PO消費的這間早餐店還算良心，沒有刻意給很少，「我是覺得接近九分滿會比較好」、「太滿也不行，吸管插下去就噴出來了」、「通常裝太滿的都是新手，大部分有裝到八分滿以上的都不是為了省錢，因為裝太滿很容易溢出來」、「因為杯子放在封膜機杯架，再到機器收入封膜會產生晃動，裝九分滿也有可能會濺出來，導致膠無法壓實在杯口」。

也有幾名作過早餐店店員的網友解答，「裝太滿很危險的，尤其是熱飲，搖一下封膜處就爆了」、「以前在早餐店打工確實不會裝到滿，裝滿放到封膜機很不方便，濺出來會導致動作變慢，而且客人插吸管也有可能會弄出來」。