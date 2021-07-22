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台灣辦事處進駐普羅旺斯全城最美地帶　101種方式帶你玩南法

圖文／Pnina Cheng

（圖／Pnina Cheng）

剛過去的2020年底，台灣和法國的友誼又前進一步！駐普羅旺斯辦事處在等待30年後正式成立了，可謂去年最美麗的結尾。得來不易的鄉民服務在美麗的南法上路，這裡也介紹千變萬化的普羅旺斯，可以怎麼玩！

（圖／Pnina Cheng）

台法好朋友 辦事處位處古城最佳位置

過去5年，台灣到法國旅遊和洽商的人數成長幅度超過60%，從法國來台的人數也成長近30%；台灣人對法國的名酒、皮具精品和美食有越來越高的興趣，南法的薰衣草和精油等精緻小物也漸漸在台灣各角落打開名氣。艾克斯普羅旺斯這座南法文藝之都，怎麼玩才盡興？

台灣辦事處位在普羅旺斯的核心地帶，從火車站不到10分鐘步行就能抵達，周圍是古典又充滿朝氣的老城。首先，這座羅馬人打造的南法古城，溫泉和噴泉吸引全球旅人前來療養！城內上千座噴泉，讓陽光終年燦爛溫柔到法國人都羨慕的南法，日夜都非常有靈氣。老城區的魅力，則可以從la Vieille Ville et le Quartier Mazarin開始探索！

（圖／Pnina Cheng）

這座城市還是你也許有聽過的印象派畫家塞尚的故鄉，在整座城市百年樹齡的法國梧桐樹影間漫遊，會不經意看見他的足跡和雕像，就像畫派給人的親切溫暖感一樣陪伴旅人。他和法國名作家左拉愛去的咖啡館Les Deux Garçons今天還存在，相較於巴黎的雙叟、花神，你喝的這杯法式咖啡將更有悠閒的味道。

美食呢，熱力十足的地中海風情、法式家常菜、歐陸特產一樣不缺！如果你喜歡吃甜，源於15世紀的卡里頌杏仁餅(Calissons)外觀像雪白葉片，精緻優雅，到著名的糕餅老店 Pâtisserie Béchard買一包試試吧！　

如果你還不想離開城區，也正好是7月到達，一定要到現代化的「普羅旺斯大劇院」欣賞極具世界影響力的音樂節，1948年就已經開始年年掀起歌曲與戲劇的先鋒浪潮！

（圖／Pnina Cheng）

「夢」遊南法的101種方式

「啊，普羅旺斯！」我相信你到了這裡一定會這樣讚嘆，為她輕撫皮膚的地中海陽光、細柔的沙灘、清澈漸層的海水和清新又多彩的花香。

重點是普羅旺斯地區的人以慢節奏生活來療癒你，在雅致又復古的環境裡，做什麽都能一派簡單悠閑。不過普羅旺斯並不是單一城市，她的正式名稱叫「艾克斯普羅旺斯市」，與法國第一大港馬賽市總稱為「艾克斯-馬賽-普羅旺斯大都會區（Métropole d’Aix-Marseille-Provence）, AMP」。

這兩座城市位於南法中心，有法國高鐵TGV通過，與法國的「美食之都」里昂（Lyon）、接壤西班牙的生態發展重鎮蒙佩里耶（Montpellier）、「法國矽谷」Sophia Antipolis＆Grenoble和航太「粉紅玫瑰城」土魯斯（Toulouse）鄰近，且各有南法魅力！

（圖／Pnina Cheng）

7月必遊行程－薰衣草田，可以前往最大的兩個區域索（Sault）和瓦倫索勒（Valensole）。位於山上的塞南克修道院（Abbaye Notre-Dame de Sénanque），不只提供你最佳的薰衣草全景，也因為《又見一簾幽夢》而大紅，很值得流連一番。除此之外，各小鎮都會有農家自製薰衣草產品，想像一下：居民們穿著傳統服飾，在紫色花海間辦田園祭典，你則漫步充滿花香的名產市集......普羅旺斯之夢，就是這麼風情獨具。

（圖／Pnina Cheng）

另一個聞名全球的藝文活動，就是本區的亞維儂（Avignon）！每年夏天的國際戲劇節、超過100年的環法單車賽帶來全世界最優秀的行業菁英，接受假期放飛的旅人們永無休止般地歡呼，這可能會讓你進入南法的另一場夢，屬於熱情和經典。喜歡感受宗教與歷史的人們也會欣喜發現，Avignon更是14世紀的天主教教廷所在，古代版的梵蒂岡就在你眼前！　　想探險、呼吸山林「仙」氣息呢？凡爾登峽谷Gorges du Verdon是世界第二大峽谷，絕對讓你驚豔！

南法看似優雅安靜，竟能這麼野性。從附近「星星小鎮」搭車進來，你會看見美得令人窒息的牛奶藍－聖十字湖 (Sainte-Croix du Verdon），然後峽谷陡峭的崖壁、洶湧波濤將令人心跳加速，但只要你壓得住驚，泛舟、垂降、越野車甚至騎馬，都將是你留下足跡和刺激回憶的最好方式。

（圖／Pnina Cheng）

生活儀式感 普羅旺斯為你完美打造

請大家別錯過！你已經走進薰衣草、橄欖油和頂級的葡萄酒的盛產地。　

先說說從南法紅遍世界的花草和精油香皂。這裡的薰衣草皂和橄欖皂都是品質和價格最好的，香皂的法文叫’’savon’’, 幾乎與台語同音！

南法人生活最不可或缺，也最親民的就是居家飾品，早期女子出嫁，還要學會編織才能得人疼呢！所以當你有時間去市集，一定要找找米白為底、溫馨花樣為圖的桌巾、提包等好物，當地人也會讚賞你的好眼光哦。如果是想買更高端的家用品，到歐洲王公貴族和明星都鍾愛的Côté Bastide尋找高雅的裝飾吧。

普羅旺斯的「血液」有兩種，一是桃紅葡萄酒，這純淨的酒品每年佔法國同款葡萄酒產量的20%，是法蘭西絕對的第一大桃紅酒產區！二是香水，這可謂法國名片的香氛精品。5月是探訪南法香水產區的最佳時節，因為普羅旺斯最驕傲的「全球香水之都」格拉斯（Grasse）玫瑰開得正盛！

（圖／Pnina Cheng）

由於地區的玫瑰純香品質太優異，不到採收日，從全世界來的調香師和時尚品牌就已經訂購一空；但別擔心，我們仍能在Fragonard等香水專門店進入香氛國度，到香水博物館了解法國製香史、認識香水等級，然後盡情嘗試適合你或親友的那一款，專業的店員甚至能在包裝上用書法優雅地寫上你的名字！

薰衣草的花語是愛情或等待，名為「美好」的南法時光，也終於等到你。

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