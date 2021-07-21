防止瓦斯洩漏正確5步驟　勿讓瓦斯成為不定時炸彈

▲台南市消防局籲請民眾注意瓦使用安全，以免造成致命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於日前台南市東區一處民宅發生瓦斯氣爆火警，造成公寓男房客重傷及附近20戶門窗破碎，初步調查疑似為瓦斯漏氣後遇火花而引爆肇事。

消防局指出，一般家庭中使用瓦斯鋼瓶，在購買時需注意瓦斯鋼瓶護圈上均會附有液化石油氣容器合格標示，記載容器之下次檢驗期限等資訊。如何分辨容器是否合格，則是由合格標示上之容器下次檢驗期限（位於標示左上角的位置）判斷，容器下次檢驗期限即代表該容器到達該期限前應由瓦斯行送往液化石油氣容器檢驗場進行檢驗。

遇到瓦斯鋼瓶漏氣時，務必注意以下幾點事項，以確保安全：先關閉瓦斯爐或熱水器等開關，以及瓦斯鋼瓶之開關。慢慢打開門窗以免引起碰撞或摩擦發生火花而起火，要讓瓦斯自然飄散。千萬不要開電燈、抽風機、抽油煙機等任何電氣開關及會產生火源之物品，以免發生電氣火花引燃瓦斯，導致火災或爆炸。如果瓦斯鋼瓶、管線等處仍然漏氣不止，且漏氣嚴重時，則人員應立即疏散至屋外安全場所，並打電話通知瓦斯行或撥打119求助。漏氣止住之前，應保持警戒，嚴禁煙火。

台南市長黃偉哲呼籲，瓦斯本無害，不慎便成災，每次使用時多一點小心謹慎，千萬不要便宜行事，必須謹記「瓦斯燃燒通風好，生命安全才可保」！



消防局局長李明峯表示，民眾平常使用瓦斯鋼瓶時，應自行檢測壓力調整器、橡膠軟管是否符合國家標準；橡膠軟管是否有老化、龜裂等情形；並可使用肥皂水檢查瓦斯是否漏氣，若遇瓦斯漏氣時，不忘瓦斯洩漏正確5步驟，勿讓瓦斯成為不定時炸彈。

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