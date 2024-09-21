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吃對「1水果」狂甩重度脂肪肝！　還降3成膽固醇

酪梨 。（圖／網路免費圖庫）

▲吃對食物能改善健康！酪梨治療重度脂肪肝 。（圖／網路免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

有醫師分享了一名40歲女患者的案例，該名患者有重度脂肪肝，經過飲食調整後，健康狀況顯著改善。劉博仁發現她三餐飲食不正常，每天喝飲料，愛吃洋芋片，導致重度脂肪肝。他建議她每天吃半顆酪梨配少許堅果，並避免甜食。

營養醫學專家劉博仁在《健康好生活》節目中分享一名40歲女患者的案例，她必須吃油的食物才覺得有吃東西的感覺。劉博仁建議她每天改吃半顆酪梨配少許堅果，期間不吃甜食。

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3個月後的檢查結果顯示，這位女子的脂肪肝從重度變成中度，膽固醇從250降到了180。

劉博仁指出，這位女子通過改變飲食中的油脂攝取，就改善了重度脂肪肝和膽固醇水平，這證明了吃對食物和營養的重要性。

劉博仁解釋，酪梨富含鋅、鉀、鎂、磷等礦物質，以及纖維、葉酸、葉黃素和β-胡蘿蔔素等營養素，這些成分能增加人體內好的膽固醇，降低壞的膽固醇，減少動脈硬化的風險。此外，葉黃素和β-胡蘿蔔素對視網膜健康也有益處。

他還指出，許多女性便秘並不是因為水喝得不夠或纖維攝取不足，而是因為油脂攝入太少。食用含有好油的酪梨有助於改善便秘。酪梨中的鉀離子和植化素分別有助於降血壓和穩定血糖，對促進健康有多重好處。

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