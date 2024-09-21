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社會 社會焦點 保障人權

跟著隊伍路肩排隊下交流道！他被檢舉挨罰4千　PO網釣出一票苦主

記者唐詠絮／彰化報導

台76快速道路上下班車潮時，埔鹽、員埔、鹿港、或是林厝等交流道口經常塞成大型停車場，車主害怕遭後方車直直撞，只能駛進路肩，未料日前就有車輛被檢舉魔人拍照「違規行駛路肩」，遭警方開罰4000元。車主將此事po網，沒想到竟釣出一群苦主，有網友大罵檢舉達人「腦殘」，這樣停路肩會比停在車道上安全，法律應該對此採取柔性勸導才對。

▲▼ 台76有民眾下班時間跟著隊伍在路肩排隊下交流道，卻遭到檢舉挨罰4000 。（圖／民眾提供）

▲台76有民眾下班時間跟著隊伍在路肩排隊下交流道，卻遭到檢舉挨罰4000元。（圖／民眾提供）

車主於8月8日傍晚17時45分，行駛在台76線東向埔心交流道，遇到車流回堵，駛進外側路肩排隊依序下交流道，卻因此遭到檢舉。

▲▼ 台76員林交流道 。（圖／翻攝高速公路1968）

▲台76員林交流道 。（圖／翻攝高速公路1968）

車主po文指出，「76快速道路最近出現檢舉魔人，下班時間如果遇到交流道回堵，請不要傻傻的跟著路肩排隊等，這樣是違規的」，而經詢問國道警方，警方回覆，「應該在外側車道等待匯入車道下交流道」，讓車主不禁表示，「但是很危險，會不會被後車追撞，就看個人運氣了！」

車主質疑，這樣行駛超危險，極有可能遭後車追撞，也有網友說，「都塞成這樣了」，國道警員應該保護用路人安全出來指揮交通避免被追尾才是，怎麼為此反而製單開罰。

國道警方表示，該件罰單為民眾檢舉違規，查該時段、路段道路主管機關未有開放路肩措施，國道第三公路警察大隊僅能依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第9款規定予以舉發。

國道警方呼籲用路人，若行駛高快速公路下匝道請提前行駛至外側車道，遇車流回堵至減速車道起點處，請於外側車道依序排隊前行，並接續行駛減速車道駛離高快速公路，或選擇前進至下個交流道迴轉。

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