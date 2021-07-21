中颱烟花戲劇性「90度大轉彎」　風雨最強時間曝

▲烟花颱風最新路徑。（圖／天氣風險）

記者賴文萱／台北報導

烟花颱風最新預報路徑再略為北修，各家預報模式已經逐漸收斂。天氣風險表示，颱風周五開始，在宮古島或石垣島附近，會開始由原本的西行急轉向西北，轉向角度有點戲劇化，不過這就是颱風動向的日常。

但是什麼原因讓颱風接近90度大轉彎？氣象達人彭啟明解釋，簡單說就是位於北方的高壓的消長，這當中也有複雜的因素。不過，雖然不直撲，暴風圈仍會碰觸，仍要留意，北部應該感受到風雨了，這還是前緣，明天還更多一點。但暴風圈明天及後天白天仍碰不到陸地，還是沒有到放假與否的問題，周五晚到周六白天要留意。

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▲烟花颱風14:00潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

天氣風險則指出，颱風在周五前移動緩慢、向西爬行，周五起急轉向西北，颱風警報時程也會有所延後。路徑北修後，對台灣的整體威脅程度有所減緩，但北部、宜蘭、各地山區仍需要嚴加防備。

依照目前氣象局預報路徑，中部以北、宜蘭仍有機會進入暴風圈，風雨在周四下半天逐漸增加，周五至周六上半天最為明顯，注意強風驟雨。

其中，中部以北的山區，是這次颱風最需要注意的地區，也由於颱風移動速度緩慢，要特別留意大規模、持續性的降雨，所可能帶來的土石災害。