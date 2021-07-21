烟花暴風圈擴大！最新路徑「又有變化」　雨彈連轟北北基5天

▲中度颱風烟花持續靠近中，北台灣今晚開始雨勢越來越明顯。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花持續往台灣靠近，中央氣象局表示，颱風路徑再微幅往北修正，且暴風圈有擴大趨勢，今晚開始外圍環流影響北台灣，北部、宜蘭越晚雨越大，雨勢將持續到周日，周五、六中部以北、東北部、南部山區可能出現大雨或豪雨，預計周日颱風逐漸遠離。

氣象局課長林秉煜表示，目前烟花位於台灣東方570公里海面上，過去幾小時內，颱風強度略微增強，且將持續發展增強，暴風圈也有擴大趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

颱風外圍環流今晚逐漸影響北台灣，今晚到明天雨勢會越來越明顯，降雨頻率提高，中南部也有局部降雨，明日北部、東北部將有大雨，山區可能有豪雨，中南部、花蓮則有局部短暫陣雨，台東午後有雷雨。

▲▼中度颱風烟花將為全台帶來雨勢。（圖／氣象局）

受到外圍環流影響，台灣沿海風浪增大，北部、東半部、恆春半島風浪增強，浪高可達2到3米，西半部、澎湖、金門、馬祖、宜蘭、花蓮有8到9級強陣風。

氣象局也發布長浪即時訊息，北部、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，今日14時新北龍洞、宜蘭蘇澳及臺東、蘭嶼已觀測到3.5米左右的浪高。

周五、六是颱風最接近的時間，中部以北、東北部、南部山區有局部大雨或豪雨，其他地區也會有雨勢，周日颱風遠離朝向中國移動，屆時受到西南風影響，中南部將再迎來降雨，北部、東部也有局部雨勢。

林秉煜提醒，在周五、六颱風影響最劇烈的期間，北部山區可能出現局部豪雨，預估每日累積雨量可達200毫米，由於前陣子地震較為頻繁，因此必須注意土石坍方等狀況。若按照目前路徑移動，氣象局預計將於今晚發布海上警報、明日發布陸上警報。

▲▼預報顯示北台灣今晚開始累積雨量逐漸增加。（圖／氣象局）